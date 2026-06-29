Hög efterfrågan på kyla: Aktierna som gynnas av värmeböljan

Fler Europavinnare på börsen

Ariston på Milanobörsen, italiensk tillverkare av energieffektiva värme- och kylsystem har stigit 9,72 procent de senaste fem dagarna.

Vestas och spanska Iberdrola lyfts fram som indirekta vinnare, eftersom hettan pressar elnäten och driver på omställningen mot förnybar kraft, enligt CNBC. Samma logik gäller brittiska National Grid, där rekordhög efterfrågan på kyla ökar trycket på att bygga ut och rusta upp elnätet.

Så påverkas svenska sparare

Beijer Refs andra och tredje kvartal är säsongsmässigt bolagets starkaste, eftersom efterfrågan på kyla toppar under sommaren på norra halvklotet.

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HVAC står redan för runt 60 procent av omsättningen, som landade på drygt 35 miljarder kronor under 2025, enligt Stockpicker. En utdragen hetta i de stora europeiska marknaderna går rakt i kvartalsrapporten.

Hur investerare bör tänka kring den här typen av klimatdrivna teman har Realtid gått igenom i en genomgång av nästa stora klimatvinnare, där slutsatsen är att efterfrågan på kyla och väderanpassning väntas stiga oavsett konjunktur.

PS analys

Värmeböljan är ingen engångshändelse, utan ett mönster som upprepas allt oftare. Det gör Beijer Ref och NIBE till strukturella vinnare snarare än tillfälliga rörelser i ett nyhetsflöde.

Den stora risken ligger i värderingen, som redan är hög efter flera år av förvärvsdriven tillväxt. Den som köper på grund av hettan bör vara beredd på svängningar när höstkylan kommer.

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