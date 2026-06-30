Danske Bank: Positivt att techjättarna förlorar tusentals miljarder

Danske Banks styrketecken

Under tisdagen ligger breda S&P 500 på plus, precis som i torsdags veckan innan, vilket Danske Banks investeringsstrateg Lars Skovgaard Andersen lyfter fram som en viktig signal.

Han beskriver att investerarna inte lämnar börsen, utan de flyttar bara pengarna. Där de största AI-vinnarna tidigare drog nästan hela marknaden söker sig kapitalet nu mot sektorer som fått mindre uppmärksamhet, däribland amerikansk bioteknik som lyfts av ökad uppköpsaktivitet och mildare regulatoriska signaler, enligt Ekstra Bladet.

Linjen ligger i linje med vad banken har signalerat sedan i fjol, det vill säga att uppgången har utrymme att breddas från teknik till mer cykliska och mindre bolag, enligt Placera.

Så påverkas svenska sparare

Det här angår fler svenskar än man kan tro. En stor del av svenskt fondsparande ligger i globala indexfonder och USA-fonder som domineras av samma handfull techjättar. Det ger hög koncentration mot få bolag.

ANNONS

Samtidigt har Stockholmsbörsen halkat efter, medan Nasdaq 100 har rusat. Får Skovgaard Andersen rätt, kan en breddning gynna bortglömda svenska små och medelstora bolag.

Han rekommenderar samtidigt köp av amerikanska aktier, inklusive biotek, och att sprida innehaven genom att kombinera amerikansk it med asiatisk teknik. Om raset är ett köpläge eller början på något större har Realtid gått igenom i en analys av techsektorns fall.

PS analys

Att S&P 500 kan stänga på grönt samma dag som alla sju jättar faller visar att det handlar om en rotation, inte en flykt. För en spridd, långsiktig sparare är det snarast hälsosamt att marknaden slutar vila på sju aktier.

Strategen är tydlig med vad som avgör fortsättningen. De kommande kvartalsrapporterna blir avgörande, och då räcker det inte med visioner, utan techjättarna måste leverera på sista raden.

Pressen är stor eftersom de fyra största molnbolagen väntas lägga omkring 725 miljarder dollar på AI-infrastruktur i år, en ökning med 77 procent från i fjol, enligt TechTimes. Techbolagens rapporter kommer oftast i slutet av juli.

Styrketecknet gäller dock främst den breda börsen, inte den som sitter tungt i Magnificent Seven. Rotationen håller bara så länge rapporterna i juli visar att AI-miljarderna faktiskt landar på sista raden. Annars blir det inte en rotation, utan en repris­sättning av hela marknaden.

Läs även: Solkraft på rea: Massförsäljning på väg mot Sverige

Läs även: Saab: Allt du behöver veta om nya 47-miljardersaffären

ANNONS