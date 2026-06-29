Bönder blir drönaroperatörer – här är börsbolagen som gynnas

Bevattning, sensorer och satelliter

Vatten är nästa slagfält. Lindsay Corporation och Valmont Industries tillverkar pivotbevattning med fjärrstyrning, där appen larmar när ett fält torkar ut.

För övervakning ovanifrån finns Planet Labs, vars satelliter fotograferar åkrar dagligen.

Svenska Hexagon levererar också positionering och kartdata. Hur proffsen sållar bland sådana tematiska case beskriver Realtid i sin genomgång av årets favoritaktier.

Drönaranvändning är begränsat i Sverige

ANNONS

Renodlade drönarbolag är svårare att köpa, eftersom marknaden domineras av kinesiska DJI och XAG, som båda är onoterade.

Det enda svensknoterade bolaget är Ekobot, numera Newlist, vars ogräsrobot aldrig nådde lönsamhet. Lägg därtill att svenska regler fortfarande bromsar drönarbesprutning, då Kemikalieinspektionen ännu inte har godkänt några preparat för ändamålet, enligt Naturvårdsverket.

PS analys

Det finns små onoterade företag i Sverige som säljer drönare till jordbruksanvändning. Inköpet kostar självfallet, och därtill är batteritiden begränsad och även mängden områden man kan använda drönaren till. Det är dock ett bra komplement till en traktor när marken är våt.

Med ökad batteritid och större jordbruksnytta spår vi dock att det kommer att vara ett produktsortiment som kommer att växa de kommande åren.

Den verkliga vinsten ligger i datan och mjukvaran, inte i hårdvaran som flyger. Bolagen som äger gårdens system, framför allt Deere och Trimble, får återkommande intäkter så fort lantbrukaren väl är inlåst.

Microcap-case lockar med drömlägen, men Ekobots resa är en nykter påminnelse om att en bra teknikidé sällan räcker när kassan tar slut.

Läs även: Hela 72 stycken F-35 stridsflygplan kan ryka när Kanada väljer plan

Läs även: H&M:s marginalrace mot Zara – tre skäl till att gapet växer

ANNONS