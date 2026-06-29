Den gamla bilden av en bonde bredvid en traktor blir utdaterad. Nu får traktorn sällskap av drönare, och på vissa fält håller den på att bli överflödig.
Bönder blir drönaroperatörer – här är börsbolagen som gynnas
Allt fler moment i odlingen sköts numera av drönare, autonoma robotar och sensorer som rapporterar grödornas status i realtid. För en börsinvesterare är den intressanta frågan vilka noterade bolag som faktiskt tjänar pengar på omställningen.
Maskinerna som redan byts ut
Mest mogen är tekniken för styrning och besprutning. Deere & Company säljer autostyrning via satellit, sensorstyrd punktbesprutning och molntjänsten Operations Center, som ansluter till över 200 olika jordbruksprogramvaror, enligt John Deere.
Bolaget uppger även att robotbaserat växtskydd kan kapa kemikalieanvändningen med upp till 90 procent. Samma kapplöpning driver CNH Industrial, som har köpt precisionsbolaget Raven, och AGCO, som via Fendt och sitt samriskbolag med Trimble bygger autostyrning och sektionskontroll.
Dagens PS har tidigare beskrivit hur kapitalet söker sig till ”AI-säkra” sektorer som lantbruksmaskiner.
Bevattning, sensorer och satelliter
Vatten är nästa slagfält. Lindsay Corporation och Valmont Industries tillverkar pivotbevattning med fjärrstyrning, där appen larmar när ett fält torkar ut.
För övervakning ovanifrån finns Planet Labs, vars satelliter fotograferar åkrar dagligen.
Svenska Hexagon levererar också positionering och kartdata. Hur proffsen sållar bland sådana tematiska case beskriver Realtid i sin genomgång av årets favoritaktier.
Drönaranvändning är begränsat i Sverige
Renodlade drönarbolag är svårare att köpa, eftersom marknaden domineras av kinesiska DJI och XAG, som båda är onoterade.
Det enda svensknoterade bolaget är Ekobot, numera Newlist, vars ogräsrobot aldrig nådde lönsamhet. Lägg därtill att svenska regler fortfarande bromsar drönarbesprutning, då Kemikalieinspektionen ännu inte har godkänt några preparat för ändamålet, enligt Naturvårdsverket.
PS analys
Det finns små onoterade företag i Sverige som säljer drönare till jordbruksanvändning. Inköpet kostar självfallet, och därtill är batteritiden begränsad och även mängden områden man kan använda drönaren till. Det är dock ett bra komplement till en traktor när marken är våt.
Med ökad batteritid och större jordbruksnytta spår vi dock att det kommer att vara ett produktsortiment som kommer att växa de kommande åren.
Den verkliga vinsten ligger i datan och mjukvaran, inte i hårdvaran som flyger. Bolagen som äger gårdens system, framför allt Deere och Trimble, får återkommande intäkter så fort lantbrukaren väl är inlåst.
Microcap-case lockar med drömlägen, men Ekobots resa är en nykter påminnelse om att en bra teknikidé sällan räcker när kassan tar slut.
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