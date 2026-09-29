Ge blod – för att få bättre ränta av staten

I exempelvis Japan köpte privatpersoner statsobligationer för rekordhöga 5,14 biljoner yen, motsvarande omkring 33 miljarder dollar, mellan april och september. Det var en ökning med 84 procent på ett år.

Blod-mot-obligationer

Men vissa är mer kreativa än andra.

Rumänien har en särskild statsobligation till en ränta som ligger omkring en procentenhet över den normala marknadsräntan. Men det är bara blodgivare som får köpa.

Det hjälper med två problem på samma gång. Greve Draculas land har länge haft brist på blod, samtidigt som staten behöver stora mängder pengar för att finansiera sitt budgetunderskott.

Projektet har varit en succé. Sedan början av 2025 har blod-mot-obligationer dragit in omkring 2,8 miljarder rumänska lei, motsvarande 6 miljarder svenska kronor.

Stefan Nanu, chef för den rumänska statens upplåning, försvarar därför den högre räntan.

”Vårt syfte är inte att göra vissa människor rika, utan att stödja blodgivningen”, säger han till Bloomberg.

Projektet lanserades tillsammans med en rockradiokanal och har enligt Nanu kunnat genomföras utan marknadsföringskostnader eftersom kampanjen fått gratis tv-reklam.