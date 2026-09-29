Ge blod – få högre ränta. Rumänien lockar småsparare med statsobligationer över 7 procent för en insättning på landets blodbanker.
Ge blod – för att få bättre ränta av staten
De flesta stater försöker komma på olika sätt att få medborgarna att köpa statsobligationer, och på så vis vara med och finansiera statens skulder. När statsskulderna har vuxit kraftigt har intresset för privatpersoners sparande ökat. Hushållen ägde 11 procent av statsskulden i de länder som OECD följer 2024. Det var mer än dubbelt så stor andel som 2021.
I exempelvis Japan köpte privatpersoner statsobligationer för rekordhöga 5,14 biljoner yen, motsvarande omkring 33 miljarder dollar, mellan april och september. Det var en ökning med 84 procent på ett år.
Blod-mot-obligationer
Men vissa är mer kreativa än andra.
Rumänien har en särskild statsobligation till en ränta som ligger omkring en procentenhet över den normala marknadsräntan. Men det är bara blodgivare som får köpa.
Det hjälper med två problem på samma gång. Greve Draculas land har länge haft brist på blod, samtidigt som staten behöver stora mängder pengar för att finansiera sitt budgetunderskott.
Projektet har varit en succé. Sedan början av 2025 har blod-mot-obligationer dragit in omkring 2,8 miljarder rumänska lei, motsvarande 6 miljarder svenska kronor.
Stefan Nanu, chef för den rumänska statens upplåning, försvarar därför den högre räntan.
”Vårt syfte är inte att göra vissa människor rika, utan att stödja blodgivningen”, säger han till Bloomberg.
Projektet lanserades tillsammans med en rockradiokanal och har enligt Nanu kunnat genomföras utan marknadsföringskostnader eftersom kampanjen fått gratis tv-reklam.
”Handel i blodet”
Laviniu Beze, chef för en rumänsk organisation för småsparare, ger blod fyra gånger om året för att kunna köpa mer av obligationerna. De utgör nu omkring 40 procent av hans portfölj.
”Jag har handel i blodet. Som investerare måste man förstås utnyttja det även om man får en procentenhet mer”, säger han till Bloomberg.
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