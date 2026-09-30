USA:s statsobligationer har länge varit själva fundamentet i det globala finanssystemet. Nu spelar hedgefonder en allt viktigare roll på den marknaden.
"Världens säkraste marknad" allt mer beroende av hedgefonder
Vid slutet av 2025 uppgick hedgefondernas innehav av amerikanska statsobligationer till omkring 2 000 miljarder dollar, enligt den amerikanska myndigheten Office of Financial Research. Det är nästan tre gånger mer än fem år tidigare. Hedgefondernas andel av den utestående marknaden har stigit till rekordhöga 7 procent.
Vill tjäna på små prisskillnader
Federal Reserve uppskattar att stora hedgefonders bruttoexponering mot amerikanska statsobligationer hade fördubblats mellan 2023 och september 2025, till omkring 4 000 miljarder dollar. Av detta var 2 400 miljarder dollar långa positioner och 1 600 miljarder korta.
Marknaden för amerikanska statsobligationer räknas generellt som ”världens säkraste marknad”, enligt principen om too-big-to-fail, om USA inte längre kan betala sina skulder kraschar alltihop.
Mycket handlar om den så kallade Treasury basis trade. Hedgefonder köper statsobligationer, ofta med pengar lånade på repomarknaden, och tar samtidigt positioner i terminskontrakt. På så sätt försöker de tjäna på små prisskillnader.
Federal Reserve uppskattar omfattningen av denna handel till omkring 830 miljarder dollar i september 2025. Det är ungefär dubbelt så mycket som den tidigare toppen från början av 2020.
Problemet är att den strategin bygger på att ta stora lån. Om marknaden rör sig kraftigt kan stora och belånade positioner tvingas att snabbt behöva avvecklas – vilket ytterligare stressar marknaden.
”Använder relativt hög belåning”
CNBC ställer sig den retoriska frågan om ”vad kan gå fel?”. Svaret är förstås att allt kan gå fel, en krasch i amerikanska statsobligationer kan krascha hela det finansiella systemet.
”Hedgefonder använder relativt hög belåning jämfört med andra typer av investerare och kan därför förstärka den systemiska risken”, säger Ricky Siao, specialist på hedgefonder vid Union Bancaire Privée till CNBC.
”När påtvingad neddragning av belåningen sker till följd av extrema situationer eller krisscenarier kan det leda till omfattande problem för likviditeten och den finansiella stabiliteten.”
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