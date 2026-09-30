"Världens säkraste marknad" allt mer beroende av hedgefonder

Vill tjäna på små prisskillnader

Federal Reserve uppskattar att stora hedgefonders bruttoexponering mot amerikanska statsobligationer hade fördubblats mellan 2023 och september 2025, till omkring 4 000 miljarder dollar. Av detta var 2 400 miljarder dollar långa positioner och 1 600 miljarder korta.

Marknaden för amerikanska statsobligationer räknas generellt som ”världens säkraste marknad”, enligt principen om too-big-to-fail, om USA inte längre kan betala sina skulder kraschar alltihop.

Mycket handlar om den så kallade Treasury basis trade. Hedgefonder köper statsobligationer, ofta med pengar lånade på repomarknaden, och tar samtidigt positioner i terminskontrakt. På så sätt försöker de tjäna på små prisskillnader.

Federal Reserve uppskattar omfattningen av denna handel till omkring 830 miljarder dollar i september 2025. Det är ungefär dubbelt så mycket som den tidigare toppen från början av 2020.

Problemet är att den strategin bygger på att ta stora lån. Om marknaden rör sig kraftigt kan stora och belånade positioner tvingas att snabbt behöva avvecklas – vilket ytterligare stressar marknaden.