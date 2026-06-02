Högsta inflationen på flera år i eurozonen – press på ECB

Enligt statistik från Eurostat ökade konsumentpriserna från 3,0 procent i april till 3,2 procent i maj, vilket var i linje med analytikernas prognoser.

Tjänsteinflationen stiger mest

Kärninflationen – som exkluderar mer volatila priser på energi och livsmedel – steg i eurozonen till 2,5 procent från 2,3 procent månaden före. Tjänsteinflationen ökade ännu snabbare och nådde 3,5 procent.

ECB väntas genomföra sin första räntehöjning sedan september 2023 vid mötet den 11 juni. Centralbanken bedöms inte längre kunna avvakta med åtgärder mot de inflationsrisker som har förstärkts av den pågående konflikten i Mellanöstern.

Bland ECB:s farhågor finns risken för att högre energipriser leder till ökade lönekrav och att företag höjer sina priser, vilket kan skapa en bredare inflationsspiral.

Trots detta är många beslutsfattare försiktiga när det gäller den fortsatta räntebanan efter juni. Euroområdets ekonomi visar tecken på avmattning och affärsaktiviteten krympte i maj i den snabbaste takten sedan 2023.