Inflationen i eurozonen tog ny fart i maj och steg till 3,2 procent. Därmed ökar pressen på ECB att höja räntan vid nästa veckas möte.
Högsta inflationen på flera år i eurozonen – press på ECB
Inflationen i euroområdet steg till 3,2 procent i maj, jämfört med samma månad i fjol. Det är första gången på över två och ett halvt år som inflationstakten överstiger 3 procent och stärker marknadens förväntningar på att Europeiska centralbanken (ECB) höjer räntan vid nästa veckas möte.
Enligt statistik från Eurostat ökade konsumentpriserna från 3,0 procent i april till 3,2 procent i maj, vilket var i linje med analytikernas prognoser.
Tjänsteinflationen stiger mest
Kärninflationen – som exkluderar mer volatila priser på energi och livsmedel – steg i eurozonen till 2,5 procent från 2,3 procent månaden före. Tjänsteinflationen ökade ännu snabbare och nådde 3,5 procent.
ECB väntas genomföra sin första räntehöjning sedan september 2023 vid mötet den 11 juni. Centralbanken bedöms inte längre kunna avvakta med åtgärder mot de inflationsrisker som har förstärkts av den pågående konflikten i Mellanöstern.
Bland ECB:s farhågor finns risken för att högre energipriser leder till ökade lönekrav och att företag höjer sina priser, vilket kan skapa en bredare inflationsspiral.
Trots detta är många beslutsfattare försiktiga när det gäller den fortsatta räntebanan efter juni. Euroområdets ekonomi visar tecken på avmattning och affärsaktiviteten krympte i maj i den snabbaste takten sedan 2023.
Bloomberg: Säkrar räntehöjning
Bloomberg Economics bedömer att inflationssiffrorna i maj i praktiken säkrar en räntehöjning på 25 räntepunkter nästa vecka. Enligt ekonomerna har uppgången framför allt drivits av högre tjänstepriser, delvis till följd av stigande oljepriser.
ECB-ledamoten Isabel Schnabel signalerade på måndagen att det fortfarande är för tidigt att säga hur många ytterligare räntehöjningar som kan bli aktuella. Litauens centralbankschef Gediminas Simkus har samtidigt sagt att en andra höjning efter juni är mer sannolik än inte.
”Det är viktigt att agera i tid för att förhindra att inflationen accelererar och utvecklas till en inflationsspiral”, säger Simkus vid ett framträdande i Vilnius enligt Bloomberg.
Även Finlands centralbankschef Olli Rehn anser att en räntehöjning behövs i juni för att hålla inflationen under kontroll, även om inflationsförväntningarna fortfarande är relativt väl förankrade.
Inflationstrycket syns också i flera av euroområdets största ekonomier. I maj steg inflationen till 2,8 procent i Frankrike, 3,3 procent i Italien och 3,6 procent i Spanien, medan Tysklands inflation sjönk något till 2,7 procent. Samtliga länder ligger dock fortsatt över ECB:s inflationsmål på 2 procent.
