Miljardären: Skuldorsakad hjärtattack nära i USA

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Inom max tre år är detta scenario ett faktum, enligt hedgefondtoppen, filantropen och investeraren Ray Dalio, som intervjuas i Financial Times.

Ingen har heller modet att stoppa den skrämmande utvecklingen menar Dalio som anklagar president Donald Trumps budgetpolitik för att vara upphovet till det som han beskriver som en ”skuldinducerad hjärtattack”.

ANNONS

Fler varnar för USA:s bräckliga ekonomi

Det betyder krasst att USA:s skenande statsskuld kommer kasta in landet i en ekonomisk mardröm, och att det sker under Trumps andra och pågående presidentperiod.

Flera bedömare har varnat för att USA:s skatteintäkter krymper, allt medan skuldbetalningarna ökar och att följden kan bli att investerare tappar förtroendet för landets ekonomi.

En annan tung Wall Street-profet som målat upp detta scenario är Jamie Dimon, vd för USA:s största bank JPMorgan Chase.

Läs mer: JPMorgans vd varnar för stagflation i USA DagensPS

Läs också: Jamie Dimon varnar Trump: Låt Fed sköta sitt jobb DagensPS