Hedgefondmiljardären Ray Dalio hävdar att USA:s ”skuldinducerade hjärtattack” är nära och kommer drabba USA under Trumps andra mandatperiod.
Miljardären: Skuldorsakad hjärtattack nära i USA
Inom max tre år är detta scenario ett faktum, enligt hedgefondtoppen, filantropen och investeraren Ray Dalio, som intervjuas i Financial Times.
Ingen har heller modet att stoppa den skrämmande utvecklingen menar Dalio som anklagar president Donald Trumps budgetpolitik för att vara upphovet till det som han beskriver som en ”skuldinducerad hjärtattack”.
Fler varnar för USA:s bräckliga ekonomi
Det betyder krasst att USA:s skenande statsskuld kommer kasta in landet i en ekonomisk mardröm, och att det sker under Trumps andra och pågående presidentperiod.
Flera bedömare har varnat för att USA:s skatteintäkter krymper, allt medan skuldbetalningarna ökar och att följden kan bli att investerare tappar förtroendet för landets ekonomi.
En annan tung Wall Street-profet som målat upp detta scenario är Jamie Dimon, vd för USA:s största bank JPMorgan Chase.
Läs mer: JPMorgans vd varnar för stagflation i USA DagensPS
Läs också: Jamie Dimon varnar Trump: Låt Fed sköta sitt jobb DagensPS
Powell talar om nationell skuldkris
Även centralbankschefen Feds chef Jerome Powell, som Trump kallat dumskalle och velat avsätta, har flaggat för att en nationell skuldkris lurar bakom hörnet.
Ingen av dem har dock vågat sig på att gissa när detta ekonomiska inferno inträffar.
Ray Dalio är mer specifik och menar att den skuldorsakade hjärtattacken slår till mot USA och den nuvarande administrationen om högst två eller tre år, framgår det i artikeln i Financial Times, FT.
Ray Dalio har tidigare i år sagt att ekonomer som tror att USA kan fortsätta dra på sig skulder utan konsekvenser inte ”förstår mekanismerna”.
Ray Dalio: Då drabbar det USA
Och nu anklagar han den andra uppsättningen av Trumps politiska administration för att ha ställt till det.
”De stora överdrifter som nu förväntas till följd av den nya budgeten kommer sannolikt att orsaka en skuldrelaterad hjärtattack inom en relativt snar framtid”, säger Dalio till FT.
USA:s skuldsättning uppgår i dag till 37,3 biljoner dollar.
I juli uppgick den amerikanska regeringens kostnad för att upprätthålla den skulden till mer än 1 biljon dollar, vilket är 17 procent av den federala budgeten för hela året, berättar det amerikanska affärsmagasinet Fortune som räknat ut att Trumps tullintäkter på cirka 30 miljarder dollar i månaden inte täcker en bråkdel av de månatliga skuldbetalningarna som USA hukar under.
Missa inte: Isberget som sänker USA:s ekonomi DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
