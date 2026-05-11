Jerome Powells period över – men han vägrar lämna centralbanken

Powell har blivit kallad ”inkompetent” av Trump och blivit hotad med rättsprocesser.

”Hotet om åtal är en konsekvens av att Federal Reserve sätter räntorna baserat på vår bästa bedömning av vad som tjänar allmänheten, snarare än att följa presidentens preferenser”, sa Powell i ett tal till nationen i januari enligt Yahoo Finance.

Höjde räntan trots Trumps missnöje

Nu är alltså tiden som ordförande över. Men lämna centralbanken, det tänker han inte göra. Han sitter kvar som en av sju styrelseledamöter (governors) till 2028, och fortsätter därmed att trotsa presidenten.

Powell nominerades av Trump 2017 och tog över ordförandeskapet i Federal Reserve. Då hade ekonomin haft ett relativt lugnt decennium med återhämtning efter finanskrisen. Men Jeromes Powells period vid rodret skulle bli allt annat än lugn.

Bråket med Trump började 2018, drygt ett halvår efter att Powell börjat på jobbet. Federal Reserve höjde räntan många gånger i rad för att komma ur en lång period av superlåga räntor och balansera en het ekonomi, men Trump ville driva på ekonomin ännu mer och började prata om att Fed ”blivit galna” med media och på kampanjmöten. Trump undrade i augusti 2019: ”Vem är vår största fiende, Jay Powell eller ordförande Xi?”

Den globala pandemin och den ekonomiska nedgången i slutet av Trumps första presidentperiod gjorde bråket än värre.