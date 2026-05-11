Han skulle bli Donald Trumps man i Federal Reserve. I stället blev Jerome Powell presidentens mest hatade motståndare – och när hans tid som Fed-chef nu tar slut vägrar han fortfarande att vika sig.
Jerome Powells period över – men han vägrar lämna centralbanken
På fredag, den 15 maj, gör Jerome Powell sin sista dag som ordförande för Federal Reserve, USA:s centralbank. Hans åtta år långa period som högste chef för USA:s ekonomi har präglats av en maktkamp med den som tillsatte honom – president Donald Trump.
Powell har blivit kallad ”inkompetent” av Trump och blivit hotad med rättsprocesser.
”Hotet om åtal är en konsekvens av att Federal Reserve sätter räntorna baserat på vår bästa bedömning av vad som tjänar allmänheten, snarare än att följa presidentens preferenser”, sa Powell i ett tal till nationen i januari enligt Yahoo Finance.
Höjde räntan trots Trumps missnöje
Nu är alltså tiden som ordförande över. Men lämna centralbanken, det tänker han inte göra. Han sitter kvar som en av sju styrelseledamöter (governors) till 2028, och fortsätter därmed att trotsa presidenten.
Powell nominerades av Trump 2017 och tog över ordförandeskapet i Federal Reserve. Då hade ekonomin haft ett relativt lugnt decennium med återhämtning efter finanskrisen. Men Jeromes Powells period vid rodret skulle bli allt annat än lugn.
Bråket med Trump började 2018, drygt ett halvår efter att Powell börjat på jobbet. Federal Reserve höjde räntan många gånger i rad för att komma ur en lång period av superlåga räntor och balansera en het ekonomi, men Trump ville driva på ekonomin ännu mer och började prata om att Fed ”blivit galna” med media och på kampanjmöten. Trump undrade i augusti 2019: ”Vem är vår största fiende, Jay Powell eller ordförande Xi?”
Den globala pandemin och den ekonomiska nedgången i slutet av Trumps första presidentperiod gjorde bråket än värre.
Nominerades igen av Biden
När Trump (motvilligt och med anklagelser om valfusk) lämnade över presidentskapet till Joe Biden var Powell högt på listan över politiska fiender som Trump ville hämnas på. Än mer så efter att Biden åter nominerade Powell för en ny period som Federal Reserves ordförande. Perioden under Biden kom mycket att handla om kampen mot inflationen som rusade.
Trumps återkomst till presidentposten i januari 2025 återstartade också pressen på räntesänkningar och hotet mot centralbankens oberoende. Trump kallade Powell för en ”fårskalle”, ”en total idiot”, ”låg-IQ” och liknande saker. Presidenten krävde räntesänkningar som skulle rullas ut i kombination med hans nya tullar. Det tyckte inte Jerome Powell.
Ordbråket fortsatte under hela fjolåret, med ett klimax där Trump pressade justitiedepartementet att åtala Powell angående ett renoveringsprojekt av Federal Reserves huvudkontor.
Åtalet lades ned under våren 2026 efter att en republikansk senator, Thom Tillis, vägrade att godkänna Powells efterträdare Kevin Warsh så länge Powell hade en rättsprocess mot sig.
Förrädare eller hjälte?
Men Trump vill gärna återstarta rättsprocesserna mot Powell. Det för oss alltså till nutiden: Powell vägrar att avsäga sig sin styrelseplats i Federal Reserve så länge presidentens hot fortgår. Och presidenten hotar med hårdare repressalier om Powell inte lämnar.
Hans beslut att stanna är inom reglerna, men går emot tidigare praxis.
När hans mandatperiod nu är slut så ses han av Donald Trump och många republikaner som en förrädare. Andra ser en hjälte som stod upp för centralbankens oberoende. Oavsett så går han till historien, enligt Peter Conti-Brown, en ledande Fed-historiker.
”Hans verkligt prövande ögonblick var 2020 under covid-19, och sedan 2025 och 2026 under Trump-administrationens totala attack mot centralbankernas oberoende. Hans plats i historien är säkrad på grundval av endera av dem”, säger Conti-Brown till Bloomberg.
