Trumps föreslagna Fed-chef grillades i förhör

Warsh sade under sitt tal i bankutskottet att han inte tycker att ”penningpolitikens oberoende hotas när folkvalda politiker uttrycker sina åsikter om räntorna”, och att centralbankens oberoende ”är upp till Fed”.

Jag är fast besluten att se till att penningpolitiken förblir helt oberoende, sade Warsh.

”Hålla sig till sitt”

Uttalandet ska ses mot bakgrund av att president Donald Trump återkommande har försökt pressa den nuvarande centralbankschefen Jerome Powell att sänka styrräntan.

Den demokratiska senatorn Elizabeth Warren, som är i opposition till Trumps parti Republikanerna, beskrev Warsh som Trumps ”nickedocka” om han utnämns.

Hon försökte få Warsh att nämna ”en del av president Trumps ekonomiska politik som du inte håller med om”, men Warsh duckade frågorna och tryckte på att ”Fed ska hålla sig till sitt”, det vill säga inte blanda sig i sakpolitik.

”Utan omsvep”

Demokraten Jack Reed påminde Warsh om Trumps uttalande till CNBC att han skulle bli besviken om Warsh inte sänkte styrräntan efter sitt eventuella tillträde, och frågade om han kommer att vara oberoende av Trump.

Presidenten är, som precis som mer eller mindre alla presidenter tenderar att vara, för sänkta räntor.

Jag tycker att skillnaden är att president Trump uttrycker sig helt öppet, utan omsvep, sade Warsh.