USA:s finansminister rasar över Fed-kaoset: Powell vägrar lämna

Tradition inom Fed

Att avsluta sin roll i styrelsen tillhör vanligtvis traditionen och beslutet får USA:s finansminister Scott Bessent att reagera starkt.

”Det är högst ovanligt för någon som säger sig vara en institutionsperson och värna normerna inom Fed. Detta är ett brott mot alla Federal Reserves normer”, säger Bessent till Fox Business enligt Di.

Men huvudpersonen själv sr ingen dramatik i beslutet;

“Jag har ingen avsikt att agera som en ‘skuggordförande’”, säger Powell enligt Reuters och försöker tona ned farhågorna om dubbelt ledarskap.

Politisk press i kulisserna

Bakom agerandet finns en tydlig politisk dimension.

Powell har under senare tid hamnat i konfliktfyllda situationer kopplade till politiska påtryckningar och rättsliga processer, vilket ytterligare spätt på osäkerheten kring centralbankens oberoende.

“Dessa rättsliga åtgärder… hotar vår förmåga att bedriva penningpolitik”, har Powell sagt, med hänvisning till den press som riktats mot honom.

Att han nu väljer att stanna kvar kan ses som ett sätt att försvara institutionen – men också som ett drag som riskerar att komplicera ledarskapet.

Warsh kliver in i stormen

Kevin Warsh tar därmed över i ett läge som saknar tydliga historiska paralleller.

Till skillnad från tidigare Fed-chefer får han inte ett “rent bord”, utan måste navigera tillsammans med sin företrädare.

Samtidigt pekar uppgifter på att Warsh kan föra en mer konfrontativ linje, med mindre fokus på kompromisser. Det kan ytterligare förstärka motsättningarna inom centralbanken.

Resultatet? En mer oförutsägbar Fed – där interna konflikter, politisk press och osäker ekonomisk utveckling samverkar.

