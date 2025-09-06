Investerare tror på våg av räntesänkningar i USA

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Efter svaga jobbrapporter under sommaren i USA är förväntan att centralbank Federal Reserve går fram med upprepade räntesänkningar fram till årets slut, skriver The Wall Street Journal men tillägger att inflationsriskerna fortfarande är en joker i leken.

Enligt tidningen råder det inte längre någon tvekan om att Fed återupptar sina räntesänkningar om ett par veckor.

Frågan är snarare hur långt de penningpolitiska beslutsfattarna sedan går med räntan, alltså efter mötet i september.

Så ser ränteprognosen ut för USA

Fram till nu har de flesta räknat med en räntesänkning på vartannat Fed-möte, men nu tror bedömare att de ansvariga centralbankstjänstemännen kommer fram till att sänka räntan i USA med en kvarts procentenhet under de återstående mötena i år, berättar WSJ.

Efter septembermötet samlas Feds beslutsfattare i oktober och december.

”Marknaderna höjde sina satsningar på räntesänkningar på fredagen. Avkastningen på 2-åriga statsobligationer, som noga följer förväntade åtgärder från Fed, landade på 3,506 %, den lägsta nivån på tre år. Handlare ser nu en chans på cirka 75 % att Fed kommer att göra motsvarande en räntesänkning på en kvarts procentenhet vid vart och ett av sina tre återstående policymöten i år, enligt CME Group”, skriver tidningen.

