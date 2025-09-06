Dagens PS
Investerare tror på våg av räntesänkningar i USA

Förväntan i USA är nu att centralbanken Fed med chefen Jerome Powell i spetsen sänker räntan på resterande möten i år. (Foto: Manuel Balce Ceneta/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 06 sep. 2025Publicerad: 06 sep. 2025

Nu sätter investerarna sitt hopp till att USA:s centralbank kommer in med en serie snabba räntesänkningar.

Efter svaga jobbrapporter under sommaren i USA är förväntan att centralbank Federal Reserve går fram med upprepade räntesänkningar fram till årets slut, skriver The Wall Street Journal men tillägger att inflationsriskerna fortfarande är en joker i leken.

Enligt tidningen råder det inte längre någon tvekan om att Fed återupptar sina räntesänkningar om ett par veckor.

Frågan är snarare hur långt de penningpolitiska beslutsfattarna sedan går med räntan, alltså efter mötet i september.

Så ser ränteprognosen ut för USA

Fram till nu har de flesta räknat med en räntesänkning på vartannat Fed-möte, men nu tror bedömare att de ansvariga centralbankstjänstemännen kommer fram till att sänka räntan i USA med en kvarts procentenhet under de återstående mötena i år, berättar WSJ.

Efter septembermötet samlas Feds beslutsfattare i oktober och december.

”Marknaderna höjde sina satsningar på räntesänkningar på fredagen. Avkastningen på 2-åriga statsobligationer, som noga följer förväntade åtgärder från Fed, landade på 3,506 %, den lägsta nivån på tre år. Handlare ser nu en chans på cirka 75 % att Fed kommer att göra motsvarande en räntesänkning på en kvarts procentenhet vid vart och ett av sina tre återstående policymöten i år, enligt CME Group”, skriver tidningen.

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Tror att räntan sänks på alla möten

William English, en tidigare seniorrådgivare vid Fed, håller för troligt att Fed sänker räntan vid sina tre kommande policymöten.

Inför centralbankens tvådagarsmöte den 16-17 september kommer USA:s arbetsmarknadsdepartement redovisa sina preliminära justeringar av sysselsättningsnivån fram till mars 2025.

Dessa siffror släpps på tisdag och antas påverka Feds förestående räntebeslut.

Arbetsmarknadsdepartementet presenterar två dagar senare, på torsdag, USA:s konsumentprisindex för augusti.

Då höjde Fed räntorna dramatiskt

Förra månaden flaggade Fed-chefen Jerome Powell att centralbanken förväntar sig att det här kan dra ner sysselsättningsstatistiken drastiskt.

Under 2022 och 2023 höjde Fed räntorna i USA till de högsta nivåerna på två decennier i spåren av en skenande och svårbekämpat inflation.

När penningspriserna sedan sjönk tillbaka avsevärt i USA iscensatte Fed i stället räntesänkningar; detta skedde mellan september och december förra året.

Samtidigt ökade oron hos Fed för att detta skulle utlösa en onödig ökningar av arbetslösheten.

I januari beslutade centralbanken i USA att pausa räntesänkningarna sedan inflationen hade slutat gått ner.

Blir det en dubbelsänkning i USA?

Det berättar WSJ och uppger nu att ett fåtal analytiker menar att det finns argument för att Fed dubbelsänker räntan med en halvprocenenhet på det nära stundande mötet om två veckor.

För ett år sedan, på septembermötet då, gjorde Fed just det: sänkte räntan med en halv procentenhet.

Nu skriver WSJ att ”ribban för aggressiva åtgärder är högre nu”. Dels för att räntorna nu redan är lägre förra året, dels för att inflationsutvecklingen har stannat av.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

