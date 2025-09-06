Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Skarp varning: Då går säkringen på börsen

börsen
Goldman Sachs varnar för ett brutalt börsras när AI-investeringarna faller. Bilden är från den stora börskraschen på Wall Street 1987. (Foto: Peter Morgan/ AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 06 sep. 2025Publicerad: 06 sep. 2025

Goldman Sachs ser hotet rycka allt närmare och kontentan av det blir att börsen faller som en sten. Har du tagit höjd för det?

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Enligt den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs analytiker kommer börsen (läs det breda indexet S&P 500) åka på en saftig smäll när AI-hajpen avtar.

Att det kommer en avmattning för artificiell intelligens riktad mot Big Tech-bolagen på börsen är oundvikligt, slår proffsen fast och då kommer effekten bli att S&P 500:s värderingsmultipel riskerar att sänkas med upp till 20 procent, spår Goldman Sachs, berättar Fortune.

ANNONS

Läs mer: AI-kraschen sätter skräck – 14 miljarder blev noll DagensPS

Goldman: Det händer på det här

Det bör framhållas att detta värstascenario bara är en hypotes. Risken bedöms som lägre än tidigare bubblor, heter det vidare.

”Konsekvenserna beror på trenden i kapitalutgifter för hyperskalare. Analytiker förväntar sig en avmattning i slutet av 2025 eller 2026, även om prognosen fortsätter att stiga”, skriver det amerikanska affärsmagasinet med hänvisning till Goldman-prognosen.

Nvidia nämns påpassligt i analysen, och flera bedömare menar att denna så skyhögt hissade chiptillverkaren med flera AI-bolag förr eller senare drabbas av en smärtsam krasch med brutala konsekvenser för fartblinda investerare.

Läs också: “AI kommer spricka värre än it-bubblan” menar experter Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Tesen: Just nu kraschar inte börsen

ANNONS

Som bekant är värderingarna på börsen, just på grund av AI (artificiell intelligens”, på nivåer som saknar motstycke i historien.

Men i nuläget kommer inte ballongen att spricka, slår Goldman fast och framhåller att värderingarna faktiskt är lägre i dag än under IT-yran.

Men skulle investeringarna från de största AI-entusiasterna minska till 2022 års nivåer, då intäkterna sjunka med 30 procent för AI-företagen och S&P 500:s försäljningstillväxt skulle rasa med 1 biljon dollar totalt; om detta extremscenario blir verklighet, enligt Goldman Sachs, uppger Fortune.

”I sin tur skulle en återgång av långsiktiga tillväxtuppskattningar tillbaka till tidiga 2023 års nivåer innebära en nedgång på 15–20 % jämfört med den nuvarande värderingsmultipeln för S&P 500”, heter

Missa inte: Ekonom varnar för AI-krasch – värre än IT-bubblan Dagens PSdet vidare.

Så har AI-aktier gått hittills

Hittills i år är AI-aktier upp med 17 procent, och 32 procent under fjolåret.

Goldmans analytiker menar samtidigt att teknikaktier för närvarande handlas under historiska bubbelnivåer.

Frågan är nu när och om en kännbar AI-avmattning sker, och där antar många att den kommer i slutet av i år och under nästa år.

ANNONS

Detta antagande hänger emellertid löst, menar Goldmans experter och tror att datumet skjuts fram.

Läs också: Börsras för AI – varnar för att bubblan kan spricka Realtid

Läs mer om det: Nu varnar AI-gurun Sam Altman för en AI-bubbla DagensPS

Läs vidare: Chefsekonom varnar: AI-bubbla större än dotcom-bubbla Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIBubblaEkonomiFörsäljningIntäkterinvesteringarKraschScenarioUSA-börsen
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

ANNONS
Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart
Astrakan logo

I Sverige kostar floppade projekt många miljarder. Ofta går det fel redan från början. Undvik detta och delta i kostnadsfritt event där vi med enkla verktyg ger dig tips och råd hur du ska undvika att floppa.

Anmäl här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS