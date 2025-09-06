Skarp varning: Då går säkringen på börsen

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Enligt den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs analytiker kommer börsen (läs det breda indexet S&P 500) åka på en saftig smäll när AI-hajpen avtar.

Att det kommer en avmattning för artificiell intelligens riktad mot Big Tech-bolagen på börsen är oundvikligt, slår proffsen fast och då kommer effekten bli att S&P 500:s värderingsmultipel riskerar att sänkas med upp till 20 procent, spår Goldman Sachs, berättar Fortune.

Goldman: Det händer på det här

Det bör framhållas att detta värstascenario bara är en hypotes. Risken bedöms som lägre än tidigare bubblor, heter det vidare.

”Konsekvenserna beror på trenden i kapitalutgifter för hyperskalare. Analytiker förväntar sig en avmattning i slutet av 2025 eller 2026, även om prognosen fortsätter att stiga”, skriver det amerikanska affärsmagasinet med hänvisning till Goldman-prognosen.

Nvidia nämns påpassligt i analysen, och flera bedömare menar att denna så skyhögt hissade chiptillverkaren med flera AI-bolag förr eller senare drabbas av en smärtsam krasch med brutala konsekvenser för fartblinda investerare.

