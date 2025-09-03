Dagens PS
Chefsekonom målar upp kusligt scenario för USA

USA
En nytt "inflationsberg" hotar USA, enligt den ansedda chefsekonomen som artikeln handlar om. (Foto: Peter Morgan/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 03 sep. 2025Publicerad: 03 sep. 2025

Han är känd för att använda sina diagram för att illustrera sina prognoser, ofta av skrämmande karaktär, och nu ser han ett berg av inflation resa sig över USA.

Torsten Slok, chefsekonom på Apollo Globala Management, har återkommande varnat för en hägrande AI-bubbla och pekat på likheterna med värderingarna innan IT-bubblan sprack.

Läs även: AI-kraschen sätter skräck – 14 miljarder blev noll DagensPS

Nu sticker den tidigare Deutsche Bank-ekonomen ut hakan igen och varnar för en repris av det ”inflationsberg” som spökade i USA på 1970-talet.

Varnar för upprepning från 1970- och 80-talen och 2021

Det skriver Fortune och berättar att Slok ser ”en kuslig likhet” med inflationsberget på 1970-talet, och även det som USA hukade under på 1980-talet, samt den höga inflation som gäckade landet 2021.

I sitt brev Daily Spark, som gavs ut den 31 augusti, pekade Slok på det rådande inflationstrycket och oron för inflationen som president Trumps strafftullar fört med sig; han lyfte även fram dollardeprecieringen och att den amerikanska centralbanken Federal Reserve inte kan enas om hur den stigande inflationen ska balanseras med avmattningen i sysselsättningen.

Fortune inflikar att Bank of America I en not med titeln ”Ghost of 2007” konstaterar att Fed nästan aldrig sänkt räntorna till följd av uppåtgående inflation.

Missa inte: Miljardären: Skuldorsakad hjärtattack nära i USA DagensPS

Läs vidare: Varningen: Marknaden har inte insett USA:s problem Realtid

Ser hotande inflationsberg resa sig i USA

Apollos chefsekonom Torsten Slok slår fast att riskerna har ”ökat” och menar att ett nytt ”inflationsberg” kan dyka upp i USA inom en snar framtid.

Han nämner, med stöd av sina diagram, tidsspannet ”de kommande månaderna”.

Han drar paralleller till inflationsvågen 1973-74 och den ännu brantare inflationen i USA 2021-22, men även den inflation som tog fart runt 1978, skriver Fortune.

”Om mönstret håller i sig skulle ekonomin förväntas nå ytterligare en topp med början nästan exakt hösten 2025”, menar tidningen.

Risk för sårbar Fed-chef som handlar i panik

Så sent som i augusti varade Slok för att Fed ägnar sig åt ”strukturella snedvridningar” från handelstullarna till den amerikanska invandringspolitiken, detta efter Fed-chefen Jerome Powells tal och ordval i samband med det från Jackson Hole-konferensen.

Slok höjer varningsflagg för att Powell, under press från Vita huset, sänker räntorna. Han anser att Fed-toppen är ”sårbar” och riskerar att begå ”politiskt misstag” liknande det som hände på 1970-talet, det vill säga att räntorna sänks trots en hotande inflation.

USA:s inflation steg i juli, senaste mätningen, med 2,6 procent i årstakt jämfört med för ett år sedan.

I juni var ökningen lika stor, vilket var i linje med ekonomernas förväntningar.

”Exklusive de mer volatila kategorierna livsmedel och energi steg priserna med 2,9 %, upp från 2,8 % i juni och den högsta nivån sedan februari”, konstaterar Fortune som uppger att Sloks varning kommer när andra ekonomer spekulerar om en recession är på väg under andra halvan av 2020-talet, bland annat uppges schweiziska storbanken UBS anse att recessionsrisken är förhöjd i USA.

Många bedömer att USA står inför ny recession

Bankjätten bedömer att den amerikanska ekonomin framöver kommer att utvecklas svagt, en åsikt som Bank of America delar i en rapport.

Där till har JPMorgan, mot bakgrund av en klen jobbrapport i juli, varnat för recession.

Och Mark Zandi,  chefsekonom på Moody´s Analytics, har fört fram samma skräckprognos. I sin senaste analys bedömer han att sannolikheten är fifty-fifty att USA går in i en recession.

Läs också: JPMorgans vd varnar för stagflation i USA DagensPS

Läs även: Stagflation i sikte – USA:s ekonomi i fara DagensPS

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

