Chefsekonom målar upp kusligt scenario för USA

Ser hotande inflationsberg resa sig i USA

Apollos chefsekonom Torsten Slok slår fast att riskerna har ”ökat” och menar att ett nytt ”inflationsberg” kan dyka upp i USA inom en snar framtid.

Han nämner, med stöd av sina diagram, tidsspannet ”de kommande månaderna”.

Han drar paralleller till inflationsvågen 1973-74 och den ännu brantare inflationen i USA 2021-22, men även den inflation som tog fart runt 1978, skriver Fortune.

”Om mönstret håller i sig skulle ekonomin förväntas nå ytterligare en topp med början nästan exakt hösten 2025”, menar tidningen.

Risk för sårbar Fed-chef som handlar i panik

Så sent som i augusti varade Slok för att Fed ägnar sig åt ”strukturella snedvridningar” från handelstullarna till den amerikanska invandringspolitiken, detta efter Fed-chefen Jerome Powells tal och ordval i samband med det från Jackson Hole-konferensen.

Slok höjer varningsflagg för att Powell, under press från Vita huset, sänker räntorna. Han anser att Fed-toppen är ”sårbar” och riskerar att begå ”politiskt misstag” liknande det som hände på 1970-talet, det vill säga att räntorna sänks trots en hotande inflation.

USA:s inflation steg i juli, senaste mätningen, med 2,6 procent i årstakt jämfört med för ett år sedan.

I juni var ökningen lika stor, vilket var i linje med ekonomernas förväntningar.

”Exklusive de mer volatila kategorierna livsmedel och energi steg priserna med 2,9 %, upp från 2,8 % i juni och den högsta nivån sedan februari”, konstaterar Fortune som uppger att Sloks varning kommer när andra ekonomer spekulerar om en recession är på väg under andra halvan av 2020-talet, bland annat uppges schweiziska storbanken UBS anse att recessionsrisken är förhöjd i USA.

Många bedömer att USA står inför ny recession

Bankjätten bedömer att den amerikanska ekonomin framöver kommer att utvecklas svagt, en åsikt som Bank of America delar i en rapport.

Där till har JPMorgan, mot bakgrund av en klen jobbrapport i juli, varnat för recession.

Och Mark Zandi, chefsekonom på Moody´s Analytics, har fört fram samma skräckprognos. I sin senaste analys bedömer han att sannolikheten är fifty-fifty att USA går in i en recession.

