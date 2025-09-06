Det här har investerare av obligationer inte tagit hänsyn till, menar Nobelpristagaren som varnar för bakslag i USA.
Nobelpristagare: Växande hotet för investerare
Med tiden kommer intäkterna i USA från president Donald Trumps handelstullar minska, detta då företagen anpassar sig efter den nya verkligheten.
Det här har obligationsmarknaden inte tänkt på, säger Nobelpristagaren i ekonomi vidare i en intervju med CNBC.
”Jag tror att USA:s finansiella situation kommer att bli sämre än de enkla prognoser vi ser för tillfället”, förklarar Joseph Stiglitz, som han heter, i den amerikanska finansnyhetskanalen.
Långfristiga lånekostnader i USA pressade
Han påpekar också att det handelsavtal som EU slutit med USA är ”dåligt”, men konstaterar att det är en följd av att Europeiska unionen är beroende av försvarsstöd från USA.
I veckan har de långfristiga lånekostnaderna i USA varit under press, men detta har inte obligationsinvesterare parerat för, enligt Nobelpristagaren.
Detta återspeglas i en beräkningar av realräntor med tio års horisont.
Han anser att obligationsmarknaden reagerar för långsamt.
Ekonomen: “Det är som gravitationen”
”De har inte helt tagit till exempel hänsyn till Trumps påstående att tullintäkter kommer att finansiera underskottet. Vad (han) inte förstår är att det tar ett tag för företag att justera sina leveranskedjor, och därför har man på kort sikt sin gamla leveranskedja och betalar sina tullar till den höga satsen”, säger Nobelpristagaren och tillägger i CNBC-intervjun:
”Men, du vet, det är som gravitationen. Företag kommer att hitta ett sätt att importera varor till lägsta möjliga tull, och så fort det händer sänks tullarna”.
Hans bedömningen är alltså att USA:s finansiella ställning blir svagare än dagens prognoser med relativt höga tullintäkter.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
