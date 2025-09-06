Nobelpristagare: Växande hotet för investerare

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Med tiden kommer intäkterna i USA från president Donald Trumps handelstullar minska, detta då företagen anpassar sig efter den nya verkligheten.

Det här har obligationsmarknaden inte tänkt på, säger Nobelpristagaren i ekonomi vidare i en intervju med CNBC.

”Jag tror att USA:s finansiella situation kommer att bli sämre än de enkla prognoser vi ser för tillfället”, förklarar Joseph Stiglitz, som han heter, i den amerikanska finansnyhetskanalen.

Långfristiga lånekostnader i USA pressade

Han påpekar också att det handelsavtal som EU slutit med USA är ”dåligt”, men konstaterar att det är en följd av att Europeiska unionen är beroende av försvarsstöd från USA.

I veckan har de långfristiga lånekostnaderna i USA varit under press, men detta har inte obligationsinvesterare parerat för, enligt Nobelpristagaren.

Detta återspeglas i en beräkningar av realräntor med tio års horisont.

Han anser att obligationsmarknaden reagerar för långsamt.