OECD ser två möjliga scenarier för världsekonomin – det ena är är betydligt ljusare än det andra. Mest hänger det på vad som händer här.
Håll tummarna för att värstascenariot inte slår in
Båda prognoserna, varav ett är mer optimistiskt och det andra avsevärt mycket dystrare, baseras i huvudsak på hur krisen och konflikten mellan USA och Iran utvecklas med fokus på blockaderna i Hormuzsundet.
Störningarna i farleden för handelsfartyg, främst oljetankers, slår hårt mot den globala ekonomin då den hårt trafikerade transportfarleden står för ungefär en femtedel av den globala oljeförsörjningen.
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Scenario 1 från OECD
Särskilt påverkas energipriserna av detta. Och om dessa problem i bästa fall blir tidsbegränsade kommer priserna på energi att sjunka gradvis med början inom kort. Detta medför då, enligt OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling), att växten i världsekonomin visserligen bromsar in från tidigare väntade 3,4 procent till 2,8 procent i år, men nästa år återhämtar sig den globala BNP-tillväxten till 3,1 procent, spår man.
Det här rapporterar det amerikanska affärsmagasinet Fortune och konstaterar att G20-inflationen, enligt OECD:s förväntan i den mer positiva prognosen, stiger till 4,0 procent i år för att sedan falla tillbaka till 3,1 procent 2027.
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Scenario 2 smärtsamt
Nu kommer vi till den mer skrämmande scenariot, som bygger på att störningarna i Hortmuzsundet och även energiinfrastrukturen i Gulfen fortsätter långt in i nästa år.
Följden av det skulle, framgår det, kunna bli att världens ekonomiska tillväxt backar till mer marginella 2,1 procent i år och sjunker ännu mer, till 1,8 procent, 2027.
Detta skulle, befarar OECD, kasta in flera länder i recession eller nära recession.
Inflationen globalt sett skulle då öka, heter det, med ytterligare 1,3 procent nästa år.
”Rapporten varnade för att konsekvenserna ’skulle kunna visa sig särskilt allvarliga för utvecklingsländer med begränsade energireserver’ och begränsad finanspolitisk kapacitet”, uppger Fortune.
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