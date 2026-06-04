Håll tummarna för att värstascenariot inte slår in

Störningarna i farleden för handelsfartyg, främst oljetankers, slår hårt mot den globala ekonomin då den hårt trafikerade transportfarleden står för ungefär en femtedel av den globala oljeförsörjningen.

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Scenario 1 från OECD

Särskilt påverkas energipriserna av detta. Och om dessa problem i bästa fall blir tidsbegränsade kommer priserna på energi att sjunka gradvis med början inom kort. Detta medför då, enligt OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling), att växten i världsekonomin visserligen bromsar in från tidigare väntade 3,4 procent till 2,8 procent i år, men nästa år återhämtar sig den globala BNP-tillväxten till 3,1 procent, spår man.

Det här rapporterar det amerikanska affärsmagasinet Fortune och konstaterar att G20-inflationen, enligt OECD:s förväntan i den mer positiva prognosen, stiger till 4,0 procent i år för att sedan falla tillbaka till 3,1 procent 2027.

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