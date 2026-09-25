USA:s räntor rusar – så påverkas svenska hushåll

Det är de högsta nivåerna för 10-åringen sedan 2007 och för 30-åringen sedan 2004.

När investerare köper amerikanska statsobligationer lånar de ut pengar till staten mot ränta. När marknaden kräver högre avkastning för att hålla dessa obligationer stiger obligationsräntan.

För svenska konsumenter är utvecklingen viktig eftersom amerikanska långräntor har en betydligt större räckvidd än bara den amerikanska ekonomin.

Marknaden prisar om Fed

En viktig förklaring till de höga räntorna är att investerare har börjat räkna med en betydligt stramare amerikansk penningpolitik.

På bara ett halvår har marknaden gått från att prisa in tre räntesänkningar före årsskiftet till att i stället räkna med 2,5 höjningar, enligt SEB.

”Marknaden har därmed gått från förväntad ’normalisering’ av styrräntan till ’higher for longer’”, skriver banken i ett morgonbrev på fredagen.

Bakgrunden är bland annat en stark amerikansk ekonomi och en ökad oro för inflation. Stigande oljepriser ökar dessutom risken för ett nytt inflationstryck.

Andrew Davis, investeringsstrateg vid Bryn Mawr Trust, beskriver utvecklingen som en omprissättning av hur länge en restriktiv penningpolitik behöver ligga kvar, enligt EFN.

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Det innebär i praktiken att investerare kräver högre avkastning för att låna ut pengar till den amerikanska staten under lång tid.