USA-räntorna rusar – högsta nivån sedan 2007

Inköpschefsindex steg

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen steg som mest till 5,12 procent under onsdagen, upp från 4,96 procent dagen före. Det är den högsta nivån sedan juli 2007. Även räntorna på kortare löptider steg kraftigt. Tvåårsräntan nådde omkring 4,93 procent, den högsta nivån sedan 2024.

Den direkta utlösaren på onsdagen var nya siffror från S&P Global. Det preliminära inköpschefsindexet för den amerikanska ekonomin steg till 58,4 i september från 56,0 månaden före. Det var den högsta nivån sedan juli 2021 och visade att aktiviteten i amerikanska företag ökade betydligt snabbare än väntat.

Tjänstesektorn stod för en stor del av uppgången, men även industrin stärktes. Samtidigt steg företagens kostnader kraftigt. S&P Global pekade på att högre energi- och transportkostnader bidrog till den snabbaste ökningen i företagens insatskostnader på omkring fyra år.

”Amerikanska företag fortsätter att gå starkt”, säger Chris Williamson, chefekonom vid S&P Global Market Intelligence enligt Financial Times.