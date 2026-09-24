Räntorna på amerikanska statsobligationer stiger i takt med inflationen, och efterfrågan på dem är svag. Det får också effekter på börsen.
USA-räntorna rusar – högsta nivån sedan 2007
Den amerikanska räntemarknaden utsattes på onsdagen för ett kraftigt säljtryck. Räntan på tioåriga statsobligationer steg till den högsta nivån sedan 2007 efter starka konjunktursiffror, stigande oljepris och nya signaler om att Federal Reserve kan behöva höja räntan igen.
Inköpschefsindex steg
Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen steg som mest till 5,12 procent under onsdagen, upp från 4,96 procent dagen före. Det är den högsta nivån sedan juli 2007. Även räntorna på kortare löptider steg kraftigt. Tvåårsräntan nådde omkring 4,93 procent, den högsta nivån sedan 2024.
Den direkta utlösaren på onsdagen var nya siffror från S&P Global. Det preliminära inköpschefsindexet för den amerikanska ekonomin steg till 58,4 i september från 56,0 månaden före. Det var den högsta nivån sedan juli 2021 och visade att aktiviteten i amerikanska företag ökade betydligt snabbare än väntat.
Tjänstesektorn stod för en stor del av uppgången, men även industrin stärktes. Samtidigt steg företagens kostnader kraftigt. S&P Global pekade på att högre energi- och transportkostnader bidrog till den snabbaste ökningen i företagens insatskostnader på omkring fyra år.
”Amerikanska företag fortsätter att gå starkt”, säger Chris Williamson, chefekonom vid S&P Global Market Intelligence enligt Financial Times.
Fler räntehöjningar snart?
Uppgången innebär ett nytt tryck på en redan pressad amerikansk räntemarknad. Högre statsräntor gör det dyrare för både staten, företag och hushåll att låna och brukar också sätta press på aktiemarknaden.
USA har stark tillväxt men också rusande priser, en problematisk situation för obligationsmarknaden. Detta då centralbanken kan tvingas hålla högre räntor under längre tid.
Federal Reserve-guvernören Michael Barr gör just den analysen:
”I mitt huvudscenario kommer ytterligare penningpolitiska justeringar sannolikt att behövas för att säkerställa att inflationen sjunker till målet i tid”, säger han enligt Reuters.
Dålig emission ökade säljtrycket
Det största problemet är dock att marknaden inte vill köpa amerikanska statsobligationer just nu. Efterfrågan på den senaste emissionen av femåriga obligationer var den svagaste sedan 2018 och återförsäljarna fick ta en ovanligt stor andel av emissionen.
Det ökade säljtrycket på redan fallande obligationskurser. Räntan på femåringen passerade 5 procent för första gången sedan 2007.
Ränteuppgången har också fått konsekvenser på Wall Street. S&P 500 föll omkring 0,7 procent på onsdagen och Nasdaq backade omkring 1,1 procent. Högre obligationsräntor gör framför allt högt värderade tillväxtbolag mindre attraktiva eftersom framtida vinster diskonteras med en högre ränta.
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