Sveriges offentliga skuld är en av EU:s lägsta med 35 procent av BNP, mot Greklands 141 procent. Riksgälden räknar i dagens prognos med att den svenska skulden växer till 38 procent 2028, och med Riksbankens planerade valutalån hamnar den strax över 40 procent, den övre gränsen i det finanspolitiska ramverket.
Sveriges skuld bland EU:s lägsta – nu växer den mot 40 procent
Den svenska skulden motsvarade 35,3 procent av BNP vid halvårsskiftet, enligt Eurostats senaste kvartalssiffror. Det är en fjärdedel av den grekiska nivån på 140,8 procent och mindre än hälften av EU-snittet på 82,9 procent.
Grekland är fortfarande EU:s mest skuldsatta land, men EU-kommissionen räknar i sin höstprognos med att Italien går om redan i år, med 137,9 mot 135,7 procent av BNP. Kommissionen väntar sig att skulden stiger i 19 av de 27 EU-länderna fram till 2028, mest i Polen med 13,9 procentenheter, och att den svenska ligger kvar kring 35 procent.
Offentlig skuld i EU-länderna, procent av BNP
|Land
|2025
|2026
|2028
|Förändring 2025–2028
|IMF 2028
|1. Italien
|136,7
|137,9
|138,2
|+1,5
|137,0
|2. Grekland
|145,4
|135,7
|126,6
|−18,8
|124,1
|3. Frankrike
|115,7
|119,2
|123,2
|+7,5
|121,7
|4. Belgien
|108,1
|111,2
|115,8
|+7,7
|114,1
|5. Spanien
|100,5
|99,2
|97,2
|−3,3
|93,2
|6. Finland
|88,4
|89,8
|93,7
|+5,3
|94,5
|7. Portugal
|89,2
|86,5
|80,1
|−9,1
|77,9
|8. Österrike
|80,7
|82,4
|84,0
|+3,3
|82,4
|9. Ungern
|74,4
|77,3
|78,2
|+3,8
|83,5
|10. Polen
|59,6
|67,7
|73,5
|+13,9
|73,7
|11. Slovenien
|65,1
|64,5
|65,3
|+0,2
|64,8
|12. Tyskland
|62,8
|64,3
|68,9
|+6,1
|69,3
|13. Slovakien
|60,5
|63,4
|69,5
|+9,0
|65,5
|14. Rumänien
|58,9
|60,7
|64,2
|+5,3
|66,1
|15. Kroatien
|55,7
|55,7
|55,5
|−0,2
|56,7
|16. Lettland
|46,2
|46,8
|51,9
|+5,7
|50,3
|17. Malta
|46,3
|46,7
|47,2
|+0,9
|46,0
|18. Cypern
|52,3
|46,3
|35,1
|−17,2
|42,4
|19. Nederländerna
|44,7
|46,1
|46,9
|+2,2
|45,8
|20. Tjeckien
|44,2
|45,9
|49,5
|+5,3
|49,0
|21. Litauen
|39,3
|43,8
|51,5
|+12,2
|50,1
|22. Sverige
|35,1
|35,5
|35,0
|−0,1
|34,8
|23. Irland
|34,8
|33,5
|32,0
|−2,8
|28,7
|24. Bulgarien
|29,9
|33,0
|37,7
|+7,8
|36,2
|25. Luxemburg
|26,0
|29,3
|30,5
|+4,5
|32,3
|26. Estland
|24,0
|26,2
|32,1
|+8,1
|34,7
|27. Danmark
|27,2
|26,2
|25,2
|−2,0
|26,2
|EU-snitt
|82,6
|83,9
|85,6
|+3,0
|–
2025 är utfall enligt Eurostat. 2026 och 2028 är EU-kommissionens höstprognos från 17 november 2026. IMF 2028 är Internationella valutafondens prognos från oktober 2026. Förändringen är räknad på EU-kommissionens siffror. Sorterat efter 2026.
Sverige har halkat från fjärde till sjätte plats
Vid halvårsskiftet hade bara Estland, Danmark, Luxemburg och Bulgarien lägre skuld än Sverige, och Irland låg på samma nivå. Enligt Eurostats årssiffror steg den svenska skulden från 32,3 procent av BNP 2023 till 35,1 procent 2025, medan Danmark sänkte sin från 33,0 till 27,2 procent och Irland från 42,1 till 34,8 procent. Sverige hade EU:s fjärde lägsta skuld 2023 men bara den sjätte lägsta 2025.
Skulden fortsätter att växa eftersom staten går med stora underskott. Statskontoret, tidigare ESV, förklarade i september underskotten med skattesänkningar på nära 60 miljarder kronor, bland annat jobbskatteavdrag och sänkt livsmedelsmoms, och med kraftigt ökade försvarsutgifter. Skuldankaret i ramverket gäller Maastrichtskulden, måttet som EU jämför länderna med. Det är satt till 35 procent av BNP och får avvika fem procentenheter uppåt eller nedåt, och redan i september låg skulden över ankaret enligt myndigheten.
”Maastrichtskulden ligger över skuldankaret. Därför finns det inget utrymme för ofinansierad finanspolitik 2027 enligt vår nuvarande prognos”, sa Helena Kaplan, prognoschef på Statskontoret, till Nyhetsbyrån Direkt den 8 september.
Riksgälden räknar med underskott till och med 2028
Riksgälden räknar i dagens prognos med budgetunderskott på 139 miljarder kronor i år, 174 miljarder 2027 och 141 miljarder 2028, trots en BNP-tillväxt på 2,9 procent i år. Statsskulden, som till skillnad från Maastrichtskulden inte omfattar kommuner och regioner, växer enligt prognosen från 1 244 miljarder kronor vid slutet av 2025 till 1 666 miljarder kronor vid slutet av 2028.
”Med en snabbare tillväxt i ekonomin ökar statens skatteinkomster, men det räcker inte för att täcka utgifterna. Det gör att vi har underskott att finansiera alla tre prognosåren och att statsskulden växer”, säger riksgäldsdirektör Karolina Ekholm.
Maastrichtskulden stiger enligt Riksgälden från 35 procent av BNP 2025 till 37,8 procent 2028. Riksgälden och Statskontoret räknar med en högre skuld än både EU-kommissionen och IMF, som ser den ligga kvar kring 35 procent. Riksgälden skriver att antagandet om finanspolitiska åtgärder 2027 är detsamma som i majprognosen, eftersom det inte fanns någon ny budgetproposition när prognosen fastställdes.
Fyra prognoser för Sveriges skuld, procent av BNP
|Prognos
|Publicerad
|2026
|2027
|2028
|Statskontoret
|8 september
|36,6
|37,0
|–
|IMF
|oktober
|35,1
|35,5
|34,8
|EU-kommissionen
|17 november
|35,5
|35,3
|35,0
|Riksgälden
|26 november
|36,5
|37,6
|37,8
Maastrichtskulden, alltså den offentliga förvaltningens konsoliderade bruttoskuld. Riksgäldens siffror är utan Riksbankens planerade valutalån. Statskontorets prognos sträcker sig till 2027.
Prognosen räknar inte med Riksbankens plan att från nästa år låna motsvarande 200 miljarder kronor i utländsk valuta via Riksgälden för att finansiera valutareserven. Lånen motsvarar ungefär tre procent av BNP, och med dem blir statsskulden 25 procent av BNP 2028 i stället för 22 procent.
”Denna upplåning höjer statsskulden ytterligare, men den motsvaras samtidigt av en tillgång för staten i form av en fordran på Riksbanken”, säger Karolina Ekholm.
Eftersom Maastrichtskulden är ett bruttomått räknas lånen ändå in fullt ut, och med dem hamnar skulden enligt Riksgälden strax över 40 procent av BNP 2028. Då passeras intervallets övre gräns, och enligt ramverket ska regeringen i så fall förklara i en skrivelse till riksdagen vad som orsakat avvikelsen och hur den ska hanteras, skriver Riksgälden i prognosen.