Grekland är fortfarande EU:s mest skuldsatta land, men EU-kommissionen räknar i sin höstprognos med att Italien går om redan i år, med 137,9 mot 135,7 procent av BNP. Kommissionen väntar sig att skulden stiger i 19 av de 27 EU-länderna fram till 2028, mest i Polen med 13,9 procentenheter, och att den svenska ligger kvar kring 35 procent.

Offentlig skuld i EU-länderna, procent av BNP

Land 2025 2026 2028 Förändring 2025–2028 IMF 2028 1. Italien 136,7 137,9 138,2 +1,5 137,0 2. Grekland 145,4 135,7 126,6 −18,8 124,1 3. Frankrike 115,7 119,2 123,2 +7,5 121,7 4. Belgien 108,1 111,2 115,8 +7,7 114,1 5. Spanien 100,5 99,2 97,2 −3,3 93,2 6. Finland 88,4 89,8 93,7 +5,3 94,5 7. Portugal 89,2 86,5 80,1 −9,1 77,9 8. Österrike 80,7 82,4 84,0 +3,3 82,4 9. Ungern 74,4 77,3 78,2 +3,8 83,5 10. Polen 59,6 67,7 73,5 +13,9 73,7 11. Slovenien 65,1 64,5 65,3 +0,2 64,8 12. Tyskland 62,8 64,3 68,9 +6,1 69,3 13. Slovakien 60,5 63,4 69,5 +9,0 65,5 14. Rumänien 58,9 60,7 64,2 +5,3 66,1 15. Kroatien 55,7 55,7 55,5 −0,2 56,7 16. Lettland 46,2 46,8 51,9 +5,7 50,3 17. Malta 46,3 46,7 47,2 +0,9 46,0 18. Cypern 52,3 46,3 35,1 −17,2 42,4 19. Nederländerna 44,7 46,1 46,9 +2,2 45,8 20. Tjeckien 44,2 45,9 49,5 +5,3 49,0 21. Litauen 39,3 43,8 51,5 +12,2 50,1 22. Sverige 35,1 35,5 35,0 −0,1 34,8 23. Irland 34,8 33,5 32,0 −2,8 28,7 24. Bulgarien 29,9 33,0 37,7 +7,8 36,2 25. Luxemburg 26,0 29,3 30,5 +4,5 32,3 26. Estland 24,0 26,2 32,1 +8,1 34,7 27. Danmark 27,2 26,2 25,2 −2,0 26,2 EU-snitt 82,6 83,9 85,6 +3,0 –

2025 är utfall enligt Eurostat. 2026 och 2028 är EU-kommissionens höstprognos från 17 november 2026. IMF 2028 är Internationella valutafondens prognos från oktober 2026. Förändringen är räknad på EU-kommissionens siffror. Sorterat efter 2026.

Sverige har halkat från fjärde till sjätte plats

Vid halvårsskiftet hade bara Estland, Danmark, Luxemburg och Bulgarien lägre skuld än Sverige, och Irland låg på samma nivå. Enligt Eurostats årssiffror steg den svenska skulden från 32,3 procent av BNP 2023 till 35,1 procent 2025, medan Danmark sänkte sin från 33,0 till 27,2 procent och Irland från 42,1 till 34,8 procent. Sverige hade EU:s fjärde lägsta skuld 2023 men bara den sjätte lägsta 2025.

Skulden fortsätter att växa eftersom staten går med stora underskott. Statskontoret, tidigare ESV, förklarade i september underskotten med skattesänkningar på nära 60 miljarder kronor, bland annat jobbskatteavdrag och sänkt livsmedelsmoms, och med kraftigt ökade försvarsutgifter. Skuldankaret i ramverket gäller Maastrichtskulden, måttet som EU jämför länderna med. Det är satt till 35 procent av BNP och får avvika fem procentenheter uppåt eller nedåt, och redan i september låg skulden över ankaret enligt myndigheten.

”Maastrichtskulden ligger över skuldankaret. Därför finns det inget utrymme för ofinansierad finanspolitik 2027 enligt vår nuvarande prognos”, sa Helena Kaplan, prognoschef på Statskontoret, till Nyhetsbyrån Direkt den 8 september.