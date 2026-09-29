Handelskriget eskalerar mellan USA och Kanada – vägrar backa

Det är bara det senaste steget i ett handelskrig som pågått sedan Donald Trump åter blev president i USA i januari 2025. När han presenterade sina tullar för världen var Kanada ett av få länder som gick till motattack och svarade med samma mynt, det vill säga egna tullar mot USA.

Svarar med egna tullar

Enligt Bloomberg började den senaste upptrappningen efter att handelssamtalen mellan länderna bröt samman i augusti. USA hade då redan infört nya 50-procentiga tullar på kanadensiska varor med stöd av Section 338 i den amerikanska tullagen från 1930.

”Vi kan inte acceptera det de har erbjudit, och vi kommer inte att ge dem det de har krävt”, sa Kanadas premiärminister Mark Carney när det senaste försöket till förhandling bröt samman.

Kanada svarade med egna tullar även denna gång. Den 8 september införde landet tullar på mellan 15 och 50 procent på hundratals amerikanska konsumentprodukter. Även amerikanskt stål och aluminium omfattas av 50-procentiga tullar. Totalt påverkas varor motsvarande omkring 6 procent av USA:s varuexport till Kanada, enligt Bloomberg.

Förutom de rena importförbuden har Trump-administrationen utökat vilka kanadensiska produkter som omfattas av de höga tullarna. Bland annat har vissa ostar, båtar, aluminiumprodukter, golfbilar och madrasser lagts till. Trump har dessutom hotat med 50-procentiga tullar på kanadensiska fordon och med att stoppa köp av privatjet från den kanadensiska flygplanstillverkaren Bombardier i USA.