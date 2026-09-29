USA förbjuder nu import av kanadensisk alkohol, vissa mejeriprodukter och motorcyklar. Donald Trump räknar med att Kanada till slut ger efter. Men premiärminister Mark Carney vägrar backa.
Handelskriget eskalerar mellan USA och Kanada – vägrar backa
Från och med tisdagen förbjuder USA import av flera kanadensiska produkter, däribland vissa alkoholvaror, mejeriprodukter och motorcyklar. Åtgärderna träder i kraft den 29 september och berör varor för omkring 1 miljard dollar, enligt uppgifter från Associated Press.
Det är bara det senaste steget i ett handelskrig som pågått sedan Donald Trump åter blev president i USA i januari 2025. När han presenterade sina tullar för världen var Kanada ett av få länder som gick till motattack och svarade med samma mynt, det vill säga egna tullar mot USA.
Svarar med egna tullar
Enligt Bloomberg började den senaste upptrappningen efter att handelssamtalen mellan länderna bröt samman i augusti. USA hade då redan infört nya 50-procentiga tullar på kanadensiska varor med stöd av Section 338 i den amerikanska tullagen från 1930.
”Vi kan inte acceptera det de har erbjudit, och vi kommer inte att ge dem det de har krävt”, sa Kanadas premiärminister Mark Carney när det senaste försöket till förhandling bröt samman.
Kanada svarade med egna tullar även denna gång. Den 8 september införde landet tullar på mellan 15 och 50 procent på hundratals amerikanska konsumentprodukter. Även amerikanskt stål och aluminium omfattas av 50-procentiga tullar. Totalt påverkas varor motsvarande omkring 6 procent av USA:s varuexport till Kanada, enligt Bloomberg.
Förutom de rena importförbuden har Trump-administrationen utökat vilka kanadensiska produkter som omfattas av de höga tullarna. Bland annat har vissa ostar, båtar, aluminiumprodukter, golfbilar och madrasser lagts till. Trump har dessutom hotat med 50-procentiga tullar på kanadensiska fordon och med att stoppa köp av privatjet från den kanadensiska flygplanstillverkaren Bombardier i USA.
Vill handla med andra istället
Donald Trump tror att de nya tullarna kommer att få tillbaka kanadensarna till förhandlingsbordet.
”De kommer att komma in och säga: ’Sir, vi är ledsna'”, säger Trump på tisdagen enligt Associated Press.
Kanada har dock inga planer på att vika ned sig. Deras plan är att göra landet mindre beroende av USA och öka handeln med andra länder och bygga en ”starkare, mer motståndskraftig och mer diversifierad kanadensisk ekonomi”.
”Det finns nu ett pris att betala för tillgången till den amerikanska marknaden”, säger premiärminister Mark Carney.
Inga tullar på viktigaste råvarorna
Fortsättning lär följa.
Den amerikanska marknaden är särskilt viktig för Kanadas export. Men USA är också starkt beroende av vissa kanadensiska naturresurser. De nya 50-procentiga tullarna omfattar exempelvis inte de viktigaste råvarorna som USA köper från Kanada, däribland olja, kalium och kritiska mineraler. Kanada står för mer än fyra miljoner fat olja och petroleumprodukter per dag till USA, enligt Bloomberg.
Någon snabb lösning är inte i sikte. Kanadas handelsminister Dominic LeBlanc sade den 25 september att de amerikanska tullarna orsakar problem för delar av den kanadensiska ekonomin, men att regeringen inte tänker skynda fram ett avtal.
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