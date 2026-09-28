USA och Kina tar bort "icke-känsliga" tullar för 600 miljarder

Kommunikationskanal för AI-incidenter

Uppgörelsen gäller också sektorer som AI och finans:

Länderna ska upprätta en kommunikationskanal för incidenter kopplade till artificiell intelligens och hålla en ny dialog före slutet av november. Kina ska pröva ansökningar från utländska finansbolag, inklusive amerikanska, som vill bedriva verksamhet och öppna filialer i landet.

Det gäller också att länderna lever upp till sina åtaganden. AP har tidigare rapporterat att flera av de åtaganden som länderna gjort i tidigare handelsuppgörelser fortfarande bara delvis har genomförts, bland annat när det gäller kinesiska köp av amerikanska jordbruksprodukter och Boeingflygplan.

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Trump ska också ha erbjudit Xi att köpa amerikanska vapen, enligt AP.

Den tillfälliga handelsvapenvilan förlängs också, vilket presenterades på det andra toppmötet i år mellan president Xi Jinping och USA:s president Donald Trump, som hölls i Washington förra veckan. Nu är datumet satt till den 10 januari. Innan dess ska nya samtal ske.

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