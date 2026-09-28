Det är oklart om amerikanerna jublar efter att Donald Trumps tullar mot Kina sänks. Men de kan i alla fall skjuta fyrverkerier, eftersom de är bland sakerna som blir billigare.
USA och Kina tar bort "icke-känsliga" tullar för 600 miljarder
USA och Kina har kommit överens om lägre tullar på varor för omkring 60 miljarder dollar, motsvarande drygt 600 miljarder kronor.
Uppgörelsen omfattar 30 miljarder dollar i varor i vardera riktningen. Det handlar framför allt om produkter som bedöms som icke-känsliga, enligt USA:s handelsrepresentant Jamieson Greer.
Det kommer att ”möjliggöra förbättrat marknadstillträde” för runt 30 procent av USA:s export till Kina, säger han enligt Reuters.
Goda nyheter för kolbranschen
För USA:s export till Kina finns bland annat majs, vete, sorghum, kött, mejeriprodukter, vegetabiliska oljor, fisk och skaldjur, trävaror, kosmetika och medicinteknik med på listorna. Sojabönor finns däremot inte med bland de produkter som får sänkta tullar.
På den amerikanska marknaden ska kinesiska produkter som små hushållsapparater, leksaker, sängkläder, dukar, juldekorationer och bilbarnstolar omfattas av den förmånligare tullbehandlingen. Även bland annat fyrverkerier och konstgjorda blommor finns med.
Vissa sektorer som ligger USA:s president varmt om hjärtat får ett lyft, som kolbranschen. Kina ska enligt Vita huset importera minst 10 miljoner ton amerikanskt kol både 2027 och 2028. Det motsvarar ungefär 2 procent av Kinas årliga kolimport.
Kommunikationskanal för AI-incidenter
Uppgörelsen gäller också sektorer som AI och finans:
Länderna ska upprätta en kommunikationskanal för incidenter kopplade till artificiell intelligens och hålla en ny dialog före slutet av november. Kina ska pröva ansökningar från utländska finansbolag, inklusive amerikanska, som vill bedriva verksamhet och öppna filialer i landet.
Det gäller också att länderna lever upp till sina åtaganden. AP har tidigare rapporterat att flera av de åtaganden som länderna gjort i tidigare handelsuppgörelser fortfarande bara delvis har genomförts, bland annat när det gäller kinesiska köp av amerikanska jordbruksprodukter och Boeingflygplan.
Trump ska också ha erbjudit Xi att köpa amerikanska vapen, enligt AP.
Den tillfälliga handelsvapenvilan förlängs också, vilket presenterades på det andra toppmötet i år mellan president Xi Jinping och USA:s president Donald Trump, som hölls i Washington förra veckan. Nu är datumet satt till den 10 januari. Innan dess ska nya samtal ske.
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