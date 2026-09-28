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Makro

Tillväxten ett sänke i Kina

Börsen i Shanghai pekar nedåt. Arkivbild.
Börsen i Shanghai pekar nedåt. Foto: Ng Han Guan/AP/TT
Indexen i såväl Shenzhen som Shanghai backade på måndagsförmiddagen. Vid lunchtid faller Shenzhen med 3,1 procent medan Shanghai backar 1,6 procent.

Långsam tillväxt i Kina präglade landets börser i veckans inledande handel.

Indexen i såväl Shenzhen som Shanghai backade på måndagsförmiddagen. Vid lunchtid faller Shenzhen med 3,1 procent medan Shanghai backar 1,6 procent.

Rörelserna kommer sedan Kina rapporterat sin långsammaste månatliga vinsttillväxt för industrin, rapporterar CNBC.

Hongkongbaserade Hang Seng går upp 0,8 procent och sydkoreanska Kospi backar 2,4 procent.

I Japan är rörelserna något mindre. Nikkei 225 ligger på oförändrad nivå medan bredare Topix är upp 0,2 procent.

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