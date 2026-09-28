Tillväxten ett sänke i Kina

Börs & Finans

USA:s räntor rusar – så påverkas svenska hushåll

Amerikanska obligationsräntor fortsätter upp och når nivåer som inte setts på årtionden. Uppgången är inte bara en fråga för Wall Street – den kan även få konsekvenser för svenska bolånetagare, sparare och Riksbankens räntepolitik. Den globala ränteuppgången fortsätter. På torsdagen steg räntan på amerikanska statsobligationer åter efter den kraftiga uppgången dagen före. Den amerikanska tioårsräntan …