Skakigt: Trumps handelsavtal "i praktiken värdlösa"

Svaga handelsvatal
Trots USA:s handelsavtal med Storbritannien har nya tullar på brittiska varor börjat ploppa upp som svampar i skogen. Vad är avtalen värda i längden? (Bild: Canva)
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 28 aug. 2025Publicerad: 28 aug. 2025

ANALYS Plötsliga tullhot och tvära kast har dominerat nyheterna om världsekonomin under 2025. Nu börjar det bli tydligt att de handelsavtal som skulle lugna marknaden i princip är värdelösa.

Storbritannien var först ut med att teckna ett nytt handelsavtal med USA för att slippa de högsta tullarna. Socialdemokraten Keir Starmer lyckades tygla Donald Trump och kunde räkna hem ett handelsavtal med betydligt lägre tullsatser.

kärnkraft
Storbritanniens premiärminister Keir Starmer. (Foto: Thomas Krych/AP/TT)
Men säg den lycka som varar. Bläcket på avtalen har knappt torkat, och Storbritannien har redan fått se nya tullar från Vita huset.

Många länder står fortfarande i kö för att få till ett handelsavtal som ska lindra Donald Trumps höga strafftullar.

Vi ser nu svart på vitt hur långsiktiga USA:s handelsavtal är och vad som väntar den som kryper för USA för att slippa undan den värsta smällen.

Tillfälliga lösningar och tunna handelsavtal

De handelsavtal som har dominerat nyhetsflödet är det mellan USA och Kina samt mellan USA och EU. I båda fallen har parterna fått nöja sig med tillfälliga lösningar för att undvika fullskaliga handelskrig mellan världens största ekonomier.

USA:s linje är lika stenhård som obegriplig. Världens rikaste land anklagar sina motparter för att sko sig på orättvisa villkor och nu är det dags att betala strafftullar. EU och Kina vägrar och vill upprätthålla den friare handeln som tidigare dominerat.

I väntan på långsiktiga lösningar har USA:s höga och svepande tullar på varor från EU och Kina fått ligga kvar i de tillfälliga avtalen. Men sett till utfallet för Storbritannien verkar även mer långsiktiga lösningar med Vita huset vara ihåliga.

“Vi har en vilde i Vita huset”, sa Carl Bildt till SVT. En träffande beskrivning av Donald Trump som gärna skryter om sina avtal, men som inte verkar ha någon plan på att leva upp till dessa.

Marknadens hoppfulla reaktioner

Marknaden, som störts rejält av den kaotiska handelspolitiken, tar varje underskrivet avtal som en positiv signal. Det är rimligt, när aktier och råvarupriser har rasat till följd av osäkerhet. Men när världens största ekonomi fortsätter att ställa till det även där avtal och överenskommelser är fattade kryper oron tillbaka.

Den internationella valutafonden har reviderat ner sina globala tillväxtprognoser för 2025, trots att handelsavtal och tillfälliga överenskommelser är på plats. USA:s agerande kommer att ligga som en våt filt på världsekonomin framöver.

Många investerare har sannolikt börjat vänja sig vid det nya läget. Det värsta tänkbara utfallet, med ett totalt handelskrig mellan USA, EU och Kina, börjar tyna och våra kortsiktiga förväntningar börjar landa något mer optimistiskt.

Men för den som vill sia om utvecklingen på längre sikt tätnar dimman snabbt. Vad kommer att hända med USA och landets relation med omvärlden? Vilka dramatiska utspel väntar och hur kommer dessa att påverka marknaderna?

Dollarns sämsta år under min livstid

En sak är i alla fall säker i dessa osäkra tider. USA:s agerande har redan fått stora konsekvenser. Ett tydligt exempel är försvagandet av dollarn, som haft sitt sämsta år hittills sedan 1973, rapporterar New York Times.

Det beror på en rad olika faktorer, men synen på landet, deras roll i världen och deras oklara framtid spelar in. Den amerikanska valutan har länge setts som en trygg investering när marknaden är stökig i övrigt. Den synen håller på att förändras.

Dollarn backade
Dollarn har inlett 2025 med historiska nedgångar. (Bild: Canva)

Ett exempel som visar hur synen på USA förändras i Europa är det kraftigt minskade resandet till USA. Svenskarna har minskat sitt resande dit med hela 50 procent. Den försvagade valutan borde locka turister som får råd med mer under besöket i väst, men av någon anledning håller många sig borta.

Viktiga handelsavtal trots stora problem

Att vi har ingått tveksamma eller rentav dåliga handelsavtal med USA som motparten dessutom visar att man kan strunta i efter behag är inte konstigt alls. Både Kina och EU brottas med att nå sina tillväxtmål och ett handelskrig med USA gör ingen nytta för att lösa detta på kort sikt.

Ett dåligt handelsavtal innebär mindre smärta än ett handelskrig, om inte annat för att det verkar få Donald Trump på gott humör för en stund. De länder som ingått i ruttna avtal med Vita huset har sluppit undan de mest vildsinta utspelen som istället riktas mot någon annan.

Därför kommer vi att få se många fler dåliga handelsavtal med USA. Inte för att man tror att det är någon verklig lösning, men för att slippa undan den värsta hetluften, rädda exporten på kort sikt och lugna marknaden.

EkonomiEUStorbritannienUSA
