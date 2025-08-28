Skakigt: Trumps handelsavtal "i praktiken värdlösa"

Storbritannien var först ut med att teckna ett nytt handelsavtal med USA för att slippa de högsta tullarna. Socialdemokraten Keir Starmer lyckades tygla Donald Trump och kunde räkna hem ett handelsavtal med betydligt lägre tullsatser.

Storbritanniens premiärminister Keir Starmer. (Foto: Thomas Krych/AP/TT)

Men säg den lycka som varar. Bläcket på avtalen har knappt torkat, och Storbritannien har redan fått se nya tullar från Vita huset.

Många länder står fortfarande i kö för att få till ett handelsavtal som ska lindra Donald Trumps höga strafftullar.

Vi ser nu svart på vitt hur långsiktiga USA:s handelsavtal är och vad som väntar den som kryper för USA för att slippa undan den värsta smällen.

Tillfälliga lösningar och tunna handelsavtal

De handelsavtal som har dominerat nyhetsflödet är det mellan USA och Kina samt mellan USA och EU. I båda fallen har parterna fått nöja sig med tillfälliga lösningar för att undvika fullskaliga handelskrig mellan världens största ekonomier.

USA:s linje är lika stenhård som obegriplig. Världens rikaste land anklagar sina motparter för att sko sig på orättvisa villkor och nu är det dags att betala strafftullar. EU och Kina vägrar och vill upprätthålla den friare handeln som tidigare dominerat.

I väntan på långsiktiga lösningar har USA:s höga och svepande tullar på varor från EU och Kina fått ligga kvar i de tillfälliga avtalen. Men sett till utfallet för Storbritannien verkar även mer långsiktiga lösningar med Vita huset vara ihåliga.

“Vi har en vilde i Vita huset”, sa Carl Bildt till SVT. En träffande beskrivning av Donald Trump som gärna skryter om sina avtal, men som inte verkar ha någon plan på att leva upp till dessa.