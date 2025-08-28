ANALYS Plötsliga tullhot och tvära kast har dominerat nyheterna om världsekonomin under 2025. Nu börjar det bli tydligt att de handelsavtal som skulle lugna marknaden i princip är värdelösa.
Skakigt: Trumps handelsavtal "i praktiken värdlösa"
Mest läst i kategorin
"Frankrikes överlevnad står på spel" – ödet avgörs om 11 dagar
Frankrikes premiärminister François Bayrou viker inte ner sig för trycket. Hans budget riskerar att sänka det bräckliga franska styret – men han ser inte något annat val. Med starka oppositionspartier till både höger och vänster är det ingen lätt sak att styra Frankrike. Framför allt inte när du tagit på dig den svåra uppgiften att tackla …
Reagans rådgivare: "Dags att avslöja Trump"
Trumps tullar är en gigantisk nationell skatt som slår hårt mot amerikanerna. Smockan kommer från en rådgivare till Ronald Reagan. Han är professor i tillämpad ekonomi vid John Hopkins University och var ekonomisk rådgivare till president Ronald Reagan. Steve H Hanke är en legendar, känd som ”pengadoktorn” och har gett råd till presidenter och premiärministrar …
Slut på krut: Rysslands ekonomi svalnar snabbt
Rysslands ekonomi har vuxit två år i rad, stärkt av kraftiga statliga satsningar på att bygga upp den ryska krigsapparaten. Nu verkar det vara slut på det. Redan vid krigets början pratades det om att Rysslands ekonomi skulle gå in i väggen. Där fick de högljudda experterna fel. Landets ekonomiska reserver, energiexport och flexibilitet har …
Swedbank: Räntan sänks två gånger till i år
Det är Swedbank som i en dagsfärsk konjunkturrapport utgår från att Riksbanken sänker styrräntan ytterligare två gånger till i år till 1,50 procent. ”Sänkningarna är viktiga för att få fart på ekonomin. Under 2027 kan en höjning komma om tillväxten tar fart”, säger den svenska storbankens chefsekonom Mattias Persson. Swedbank tror att inflationen, även om …
Investerare söker livboj när Trump krigar mot Fed
Efter Trumps försök att avsätta en Fed-topp föll dollarn på nytt och investerare tog sin tillflykt till traditionellt säkra tillgångar, uppger Bloomberg. Medan USA:s president Donald Trump hävdar att han sparkat Fed-chefen Lisa Cook, så säger hon själv att han inte har befogenhet att göra det och att hon därför tänker fortsätta utföra sina tjänster …
Storbritannien var först ut med att teckna ett nytt handelsavtal med USA för att slippa de högsta tullarna. Socialdemokraten Keir Starmer lyckades tygla Donald Trump och kunde räkna hem ett handelsavtal med betydligt lägre tullsatser.
Men säg den lycka som varar. Bläcket på avtalen har knappt torkat, och Storbritannien har redan fått se nya tullar från Vita huset.
Många länder står fortfarande i kö för att få till ett handelsavtal som ska lindra Donald Trumps höga strafftullar.
Vi ser nu svart på vitt hur långsiktiga USA:s handelsavtal är och vad som väntar den som kryper för USA för att slippa undan den värsta smällen.
Läs även:
“Frankrikes överlevnad står på spel” – ödet avgörs om 11 dagar. Dagens PS
Tillfälliga lösningar och tunna handelsavtal
De handelsavtal som har dominerat nyhetsflödet är det mellan USA och Kina samt mellan USA och EU. I båda fallen har parterna fått nöja sig med tillfälliga lösningar för att undvika fullskaliga handelskrig mellan världens största ekonomier.
USA:s linje är lika stenhård som obegriplig. Världens rikaste land anklagar sina motparter för att sko sig på orättvisa villkor och nu är det dags att betala strafftullar. EU och Kina vägrar och vill upprätthålla den friare handeln som tidigare dominerat.
I väntan på långsiktiga lösningar har USA:s höga och svepande tullar på varor från EU och Kina fått ligga kvar i de tillfälliga avtalen. Men sett till utfallet för Storbritannien verkar även mer långsiktiga lösningar med Vita huset vara ihåliga.
“Vi har en vilde i Vita huset”, sa Carl Bildt till SVT. En träffande beskrivning av Donald Trump som gärna skryter om sina avtal, men som inte verkar ha någon plan på att leva upp till dessa.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Marknadens hoppfulla reaktioner
Marknaden, som störts rejält av den kaotiska handelspolitiken, tar varje underskrivet avtal som en positiv signal. Det är rimligt, när aktier och råvarupriser har rasat till följd av osäkerhet. Men när världens största ekonomi fortsätter att ställa till det även där avtal och överenskommelser är fattade kryper oron tillbaka.
Den internationella valutafonden har reviderat ner sina globala tillväxtprognoser för 2025, trots att handelsavtal och tillfälliga överenskommelser är på plats. USA:s agerande kommer att ligga som en våt filt på världsekonomin framöver.
Många investerare har sannolikt börjat vänja sig vid det nya läget. Det värsta tänkbara utfallet, med ett totalt handelskrig mellan USA, EU och Kina, börjar tyna och våra kortsiktiga förväntningar börjar landa något mer optimistiskt.
Men för den som vill sia om utvecklingen på längre sikt tätnar dimman snabbt. Vad kommer att hända med USA och landets relation med omvärlden? Vilka dramatiska utspel väntar och hur kommer dessa att påverka marknaderna?
Dollarns sämsta år under min livstid
En sak är i alla fall säker i dessa osäkra tider. USA:s agerande har redan fått stora konsekvenser. Ett tydligt exempel är försvagandet av dollarn, som haft sitt sämsta år hittills sedan 1973, rapporterar New York Times.
Det beror på en rad olika faktorer, men synen på landet, deras roll i världen och deras oklara framtid spelar in. Den amerikanska valutan har länge setts som en trygg investering när marknaden är stökig i övrigt. Den synen håller på att förändras.
Ett exempel som visar hur synen på USA förändras i Europa är det kraftigt minskade resandet till USA. Svenskarna har minskat sitt resande dit med hela 50 procent. Den försvagade valutan borde locka turister som får råd med mer under besöket i väst, men av någon anledning håller många sig borta.
Viktiga handelsavtal trots stora problem
Att vi har ingått tveksamma eller rentav dåliga handelsavtal med USA som motparten dessutom visar att man kan strunta i efter behag är inte konstigt alls. Både Kina och EU brottas med att nå sina tillväxtmål och ett handelskrig med USA gör ingen nytta för att lösa detta på kort sikt.
Ett dåligt handelsavtal innebär mindre smärta än ett handelskrig, om inte annat för att det verkar få Donald Trump på gott humör för en stund. De länder som ingått i ruttna avtal med Vita huset har sluppit undan de mest vildsinta utspelen som istället riktas mot någon annan.
Därför kommer vi att få se många fler dåliga handelsavtal med USA. Inte för att man tror att det är någon verklig lösning, men för att slippa undan den värsta hetluften, rädda exporten på kort sikt och lugna marknaden.
Läs mer:
Rysk ränta går till Ukraina – Orbán protesterar. Realtid
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
I Sverige kostar floppade projekt många miljarder. Ofta går det fel redan från början. Undvik detta och delta i kostnadsfritt event där vi med enkla verktyg ger dig tips och råd hur du ska undvika att floppa.
Senaste nytt
Staden vill införa mobilgräns på fritiden – invånarna rasar
Smartphonen är alltid nära. Men nu vill en japansk stad sätta stopp för vanan och förslaget har redan satt fart på debatten. En tvåtimmarsgräns för smartphones väcker heta känslor i Japan. Förslaget gäller alla invånare i en japansk stad och kan snart bli verklighet. Missa inte: Då sprängs kärnkraftverket – tusentals väntas se dramat live. …
70 kronor i höjd pension – men inget stoppar tjänstepensionen
Unga svenskar drömmer om pension vid 63, men räknar med att få jobba nästan ett decennium längre. Samtidigt kallas en ny pensionsreform för ”historisk” – men effekten väntas bli marginell. Det har varit en ovanligt händelserik pensionsvecka. Detta beror inte minst på att regeringen och Pensionsgruppen i veckan presenterade en ny ”gas” i pensionssystemet – …
Fred i Ukraina? Då går Ryssland på knäna
Ryssland blir alltmer beroende av sin krigsekonomi. En snabb fred i Ukraina skulle få Ryssland att gå på knäna ekonomiskt. Kriget i Ukraina har förändrat Rysslands ekonomi i grunden, konstaterar analytiker. I praktiken är det i dag kriget och krigsindustrin som håller i gång den ryska ekonomin. Samtidigt kämpar den privata sektorn med stora problem …
Nya hotet mot Ozempic: Fettätande pärlor i desserten
Kan små, ätbara pärlor bli nästa genombrott i kampen mot övervikt? Nya forskningsresultat visar att så kallade microbeads kan få kroppen att göra sig av med fett redan i tarmen.? Mer än halva den svenska vuxna befolkningen har övervikt eller obesitas, visar siffror från Folkhälsomyndigheten. I USA har 1 av 3 vuxna övervikt medan 2 …
De får mest från Försäkringskassan
En ny analys från Försäkringskassan visar vilka grupper som får mest ersättning. Resultaten är tydliga och visar bristen på jämställdhet. Försäkringskassan presenterar en ny analys kring användandet av föräldraförsäkring och sjukpenning. Analysen visar hur olika ersättningar i socialförsäkringen fördelas mellan kvinnor och män upp till 40 års ålder. Den belyser även skillnader i livsvillkor som …