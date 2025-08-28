Frankrikes premiärminister François Bayrou viker inte ner sig för trycket. Hans budget riskerar att sänka det bräckliga franska styret – men han ser inte något annat val.
"Frankrikes överlevnad står på spel" – ödet avgörs om 11 dagar
Med starka oppositionspartier till både höger och vänster är det ingen lätt sak att styra Frankrike. Framför allt inte när du tagit på dig den svåra uppgiften att tackla landets minst sagt besvärliga budgetunderskott.
Men premiärminister Bayrou ser inget annat alternativ.
”Frankrikes överlevnad står på spel”, sade Bayrou i sin första tv-intervju sedan måndagens besked om att han ställer sin regering inför en förtroendeomröstning om budgeten på 43,8 miljarder euro, en åtstramning för att minska Frankrikes massiva underskott.
“Insatserna som krävs är betydande”, sade han till den franska tv-kanalen TF1. “Våra underskott hotar vem? De svagaste i landet, de som kämpar, ensamstående mödrar med barn och de unga… de kommer att få bära bördan.”
Nästan 500 miljarder ska sparas
Förra året uppgick det franska budgetunderskottet till omkring 170 miljarder euro, ett underskott på 5,6 procent. För att bemöta det stora problemet föreslår regeringen ett antal åtstramningar i budgeten och det är dessa som lett till den politiska konflikten.
Omkring 44 mijarder euro, eller knappt 500 miljarder kronor, ska sparas. Det kommer fortfarande att leda till ett underskott, men ett mindre sådant på 4,6 procent.
Så illa ställt är det med de franska statsfinanserna.
Men reformförslagen gillas inte av oppositionen. De mest kontroversiella förslagen innebär att mindre pengar går till sjukvården och att två franska nationella högtider ställs in.
Kaos på marknaden
Måndagens besked om en möjlig regeringskris i Frankrike möttes av starka reaktioner på marknaden.
Landets tioåriga räntor steg till 3,53 procent, den högsta nivån sedan mars, och ränteskillnaden mot tyska statsobligationer ökade till nära 0,8 procentenheter, ett spann som närmar sig nivåerna från tidigare kriser.
Samtidigt föll det franska storbolagsindexet CAC 40 med över 2 procent i tisdagens handel, efter en nedgång på 1,5 procent dagen innan. Banksektorn och inhemska bolag hörde till de mest pressade.
Läs mer:
Marknaden säljer av franska tillgångar efter politisk kris. Realtid
Tror på vändning för Frankrike
Inför den stundande omröstningen som avgör landets framtid har Bayrou ändå viss optimism, trots att han har siffrorna mot sig. Motståndare från vänstern och ytterhögern har redan sagt att man kommer att sänka Bayrou, men när det väl kommer till kritan hoppas han att de ser allvaret i situationen.
“Den ekonomiska situationen förvärras varje år på ett outhärdligt sätt”, sade han.
“De partier som sagt att de vill fälla regeringen, jag är säker på att de under de kommande tolv dagarna kan säga att vi talade lite för snabbt, vi gick för långt.”
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
