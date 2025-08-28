"Frankrikes överlevnad står på spel" – ödet avgörs om 11 dagar

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Med starka oppositionspartier till både höger och vänster är det ingen lätt sak att styra Frankrike. Framför allt inte när du tagit på dig den svåra uppgiften att tackla landets minst sagt besvärliga budgetunderskott.

Men premiärminister Bayrou ser inget annat alternativ.

”Frankrikes överlevnad står på spel”, sade Bayrou i sin första tv-intervju sedan måndagens besked om att han ställer sin regering inför en förtroendeomröstning om budgeten på 43,8 miljarder euro, en åtstramning för att minska Frankrikes massiva underskott.

“Insatserna som krävs är betydande”, sade han till den franska tv-kanalen TF1. “Våra underskott hotar vem? De svagaste i landet, de som kämpar, ensamstående mödrar med barn och de unga… de kommer att få bära bördan.”

Nästan 500 miljarder ska sparas

Förra året uppgick det franska budgetunderskottet till omkring 170 miljarder euro, ett underskott på 5,6 procent. För att bemöta det stora problemet föreslår regeringen ett antal åtstramningar i budgeten och det är dessa som lett till den politiska konflikten.

Omkring 44 mijarder euro, eller knappt 500 miljarder kronor, ska sparas. Det kommer fortfarande att leda till ett underskott, men ett mindre sådant på 4,6 procent.

Så illa ställt är det med de franska statsfinanserna.

Men reformförslagen gillas inte av oppositionen. De mest kontroversiella förslagen innebär att mindre pengar går till sjukvården och att två franska nationella högtider ställs in.