Lyckoprognosen: Hushåll får flera tusen mer att röra sig med

”Det finns goda förutsättningar för hushåll att både öka sin konsumtion och bygga buffertar”, säger Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman.

Lyft för svenska hushåll OM kriget inte tar fart igen

Enligt Handelsbanken lyfter de svenska hushållens köpkraft markant i år, trots osäkerheten i världsekonomin som konflikten i Mellanöstern fört med sig.

Det som stärker hushållens privatekonomi, enligt banken, är att inflationen är lägre samtidigt som inkomsterna ökar i kombinationen med flera finanspolitiska åtgärder, enligt Handelsbanken.

Handelsbanken påpekar dock att oron i Mellanöstern bromsar upp återhämtningen i svensk ekonomi. Åtminstone tillfälligt.

Den positiva konjunkturprognosen bygger på antagandet att konflikten i Mellanöstern inte trappas upp, det står i bjärt kontrast vad många experter befarar då kriget snarare ser ut att gå mot en eskalering.

”Allvarligt läge men inte ekonomisk kris i Sverige”

Oljepriserna måste falla, om Handelsbankens prognos ska slå in, bland annat för att hålla tillbaka inflationen och energi- och bränslepriserna.

”Det är ett allvarligt läge i världen men det är inte en ekonomisk kris i Sverige. Många hushåll håller just nu igen på sin konsumtion och ökar sitt sparande, men när oron minskar finns goda förutsättningar att både konsumtionen och buffertarna ökar”, säger Christina Nyman.

