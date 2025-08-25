Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Trots handelsavtal – tullarna fortsätter mot Storbritannien

Det blir kaos i USA:s hamnar när ett handelsavtal med Storbritannien nu är i limbo.
Det blir kaos i USA:s hamnar när ett handelsavtal med Storbritannien nu är i limbo. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 26 aug. 2025Publicerad: 26 aug. 2025

Trots att USA och Storbritannien kom överens om ett handelsavtal i maj fortsätter nu Trump med sina tullar. Det handlar om 25-procentiga tullar som gäller hundratals olika produkter.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

USA och Storbritannien skrev på ett handelsavtal i maj, även om det bara var ett preliminärt sådant.

Avtalet gällde brittiska produkter som bilar, stål, aluminium och nötkött.

Storbritannien får 25-procentiga tullar

Nu verkar dock Trump ha kommit på nya tankar, när han drämmer till med 25-procentiga tullar mot upp till 400 olika slags brittiska produkter som kommer in i USA.

Många bolag i Storbritannien känner sig nu lurade, när deras produkter som schampo, barnstolar, motorcyklar och grävmaskiner blir betydligt dyrare att exportera till jättemarknaden USA, berättar Oilprice.

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Preliminärt handelsavtal får kritik

Att det bara handlade om ett preliminärt handelsavtal får nu massiv kritik där den brittiska oppositionen vänder sig direkt mot premiärminister Keir Starmer som inte har lyckats skydda britterna.

“Hans ’lilla tullavtal’ visar sig ha fler hål än en av Donald Trumps golfbanor och handelsministern vet inte ens vilka tullar som gäller var”, säger den konservative skugghandelsministern Andrew Griffith.

Kaos i USA:s hamnar

ANNONS

De nya tullarna kommer alltså bara några månader efter att London och Washington hade lyckats komma överens om nolltullar på stål och aluminium och nu skapas istället kaos i de amerikanska hamnarna eftersom ingen riktigt vet vad det är som gäller.

“Detta har överrumplat alla och det finns en enorm eftersläpning av importerade varor i varje hamn i USA nu”, säger Graeme Macdonald, vars bolag exporterar maskiner till ett värde av 2 miljarder pund till andra sidan Atlanten.

Som ett resultat avbeställer kunder redan lagda ordrar, vilket kostar de brittiska bolagen miljontals pund.

Den brittiska regeringen uppger att man lyckats häva de 50-procentiga tullarna som tidigare låg på bordet, men att man trots det är tagna på sängen över de nya tullarna på 25 procent.

Trumps tullar
Trumps tullar oroar företagare, även i Sverige. (Foto: AP Photo/Alex Brandon)

Ska minska budgetunderskottet

Samtidigt är Trump beslutsam när det gäller tullarna, de kommer att minska USA:s budgetunderskott med 4 biljoner dollar under det kommande decenniet, enligt hans kalkyler.

Nu måste den brittiska regeringen snabbt hitta sätt att förhandla med Vita huset och lindra fallet för många bolag på hemmaplan som befinner sig i limbo, genom att “ge industrin den trygghet den behöver, skydda viktiga jobb och ge människor mer pengar”.

Läs även:

ANNONS

Tullar kan bli lyckokast för Storbritannien. Dagens PS

Klassiska bilmärket skär ned rejält – på grund av tullarna. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Donald TrumpHandelsavtalKeir StarmerStålStorbritannienUSA
Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS