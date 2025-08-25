Trots handelsavtal – tullarna fortsätter mot Storbritannien

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Preliminärt handelsavtal får kritik

Att det bara handlade om ett preliminärt handelsavtal får nu massiv kritik där den brittiska oppositionen vänder sig direkt mot premiärminister Keir Starmer som inte har lyckats skydda britterna.

“Hans ’lilla tullavtal’ visar sig ha fler hål än en av Donald Trumps golfbanor och handelsministern vet inte ens vilka tullar som gäller var”, säger den konservative skugghandelsministern Andrew Griffith.

Kaos i USA:s hamnar

De nya tullarna kommer alltså bara några månader efter att London och Washington hade lyckats komma överens om nolltullar på stål och aluminium och nu skapas istället kaos i de amerikanska hamnarna eftersom ingen riktigt vet vad det är som gäller.

“Detta har överrumplat alla och det finns en enorm eftersläpning av importerade varor i varje hamn i USA nu”, säger Graeme Macdonald, vars bolag exporterar maskiner till ett värde av 2 miljarder pund till andra sidan Atlanten.

Som ett resultat avbeställer kunder redan lagda ordrar, vilket kostar de brittiska bolagen miljontals pund.

Den brittiska regeringen uppger att man lyckats häva de 50-procentiga tullarna som tidigare låg på bordet, men att man trots det är tagna på sängen över de nya tullarna på 25 procent.

Trumps tullar oroar företagare, även i Sverige. (Foto: AP Photo/Alex Brandon)

Ska minska budgetunderskottet

Samtidigt är Trump beslutsam när det gäller tullarna, de kommer att minska USA:s budgetunderskott med 4 biljoner dollar under det kommande decenniet, enligt hans kalkyler.

Nu måste den brittiska regeringen snabbt hitta sätt att förhandla med Vita huset och lindra fallet för många bolag på hemmaplan som befinner sig i limbo, genom att “ge industrin den trygghet den behöver, skydda viktiga jobb och ge människor mer pengar”.

