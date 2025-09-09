I en intervju med Bloomberg berättar Volvo Cars nygamla vd Håkan Samuelsson om hur han ser på framtidens elbilsmarknad och hur det var ett gå tillbaka som vd för biltillverkaren som pensionär.
Volvo Cars vd om sin comeback: Värre än jag trodde
”Jag måste erkänna att jag inte analyserade exakt vad som stod i våra böcker och hur tufft det här jobbet skulle bli innan jag kom tillbaka, och när man lägger ihop allt med Trumps tullar och allt annat, så har det nog blivit lite värre än jag trodde”, säger 74-årige Samuelsson bland annat till nyhetsbyrån.
Han var med och ledde Volvo Cars (börskurs) genom börsintroduktionen 2021 och kinesiska Geely med miljardären Li Shufu i spetsen såg ingen annan lösning än att vända sig till den tidigare succé-vd:n när försäljningen bromsat in.
Rattar Volvo Cars igen sedan i våras
Den 1 april var Samuelsson tillbaka vid spakarna med en rad utmaningar på bordet för den i dag krisdrabbade biltillverkaren.
Läs också: Efter Volvo Cars petning: "Något drastiskt har hänt"
För fyra år sedan, när Volvo Cars tog klivet in på börsen, var löftet till investerarna att göra bolaget mer lönsamt med elbilsskiftet i fokus.
”Min ambition är att återuppliva den historien”, förklarar Håkan Samuelsson i Bloomberg-intervjun.
Problemen hopar sig för biljätten
Volvo Cars har tvingats till nedskrivningar kopplad till förseningen av elbilsmodellen EX90, och även med Polestar.
Volvo Cars-chefen konstaterar att intäkter för två och ett halvt år gått upp i rök genom sjabblet med EX90.
Han pratar om en tuff tid, tuffare än han räknat med, för i synnerhet den europeiska bilbranschen och omvikten att ligga i framkant i elektrifieringen och autonom körning.
”Vi behöver återta vår position inom teknikutveckling. Vi behöver några fyrtornsprojekt där vi har ledarskap. Det har vi förlorat”, säger Samuelsson till Bloomberg.
Elbilstappet klart bekymmersamt
Att elbilförsäljningen föll i augusti ser han som ”mycket oroande”, men han är ändå optimist på lite sikt, dock behövs det nya laddhybrider och han ser hur Kina vinner mark med stormsteg.
Och hur detta sätter press på såväl europeiska som amerikanska biltillverkare.
Han slår fast att Kina blir en stor aktör i framtidens bilindustri, men han ser det inte som aktuellt att etablera ett joint venture med Geely i Kina.
Volvo Cars-vd: Ingen återvändo
Det finns heller inga kinesiska komponenter i Volvo Cars bilar, framhåller Håkan Samuelsson i artikeln.
Och han är övertygad om att elbilar har kommit för att stanna, bilindustrin kommer att vara elektrisk, där finns ”ingen återvändo”, enligt Volvo Cars-toppen.
En omfattande omstrukturering står däremot för dörren, är han säker på, och där kommer vissa bilföretag att överleva medan andra dukar under, spår han.
Läs även: Svenska börsbolag kan flytta tillverkning till USA
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
