Volvo Cars vd om sin comeback: Värre än jag trodde

”Jag måste erkänna att jag inte analyserade exakt vad som stod i våra böcker och hur tufft det här jobbet skulle bli innan jag kom tillbaka, och när man lägger ihop allt med Trumps tullar och allt annat, så har det nog blivit lite värre än jag trodde”, säger 74-årige Samuelsson bland annat till nyhetsbyrån.

Han var med och ledde Volvo Cars (börskurs) genom börsintroduktionen 2021 och kinesiska Geely med miljardären Li Shufu i spetsen såg ingen annan lösning än att vända sig till den tidigare succé-vd:n när försäljningen bromsat in.

ANNONS

Rattar Volvo Cars igen sedan i våras

Den 1 april var Samuelsson tillbaka vid spakarna med en rad utmaningar på bordet för den i dag krisdrabbade biltillverkaren.

Läs också: Efter Volvo Cars petning: “Något drastiskt har hänt” DagensPS

För fyra år sedan, när Volvo Cars tog klivet in på börsen, var löftet till investerarna att göra bolaget mer lönsamt med elbilsskiftet i fokus.

”Min ambition är att återuppliva den historien”, förklarar Håkan Samuelsson i Bloomberg-intervjun.