Detta rapporterar Financial Times.

Nya riktlinjer under utveckling

EU-kommissionen kommer att lägga större vikt vid ”innovation, investeringar och den inre marknadens motståndskraft”, enligt ett utkast som FT säger sig ha sett.

Förslaget sägs bli den största förändringen av EU:s konkurrensregler sedan 00-talet. De nya riktlinjerna är fortfarande under utveckling, men väntas bredda kriterierna för vad som anses vara en godtagbar fusion. Förslaget har länge efterfrågats av investerare och företag som vill se fler möjligheter till konsolidering i Europa.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har också tidigare pratat en ”ny strategi” för konkurrens som ”mer stödjer företag som skalar upp på globala marknader”.

Förändrad geopolitik och ekonomi

Dokumentet hänvisar till en förändrad geopolitisk kontext, där också ekonomin ”förskjutits mot mer innovationstunga sektorer där både skala och innovation är avgörande för att konkurrera”.

Det uppmanar också EU:s antitrustavdelning att ägna större uppmärksamhet åt hur fusioner påverkar ”skala, innovation, investeringar och motståndskraft som konkurrensfrämjande faktorer som kan dra nytta av en viss grad av konsolidering”.

