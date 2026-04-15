När Ungern röstade bort Viktor Orbán i helgen försvann en av EU:s tuffaste interna kritiker. Men det kan finnas andra som vill säga sitt framöver.
Orbán är borta – han kan ta över som EU:s bråkstake
Efter 16 år som en av EU:s mest svårhanterliga ledare lämnar Viktor Orbán den europeiska scenen.
Hans avgång markerar slutet på en era präglad av återkommande veto och konflikter med Bryssel.
Men det skapar samtidigt ett maktvakuum där nya aktörer kan ta rollen som unionens främsta bromskloss.
Fico har stått nära Orbán
Orbáns efterträdare, Péter Magyar, signalerar en mer samarbetsvillig linje gentemot EU.
Förhoppningen i Bryssel är att detta ska underlätta beslutsfattandet i frågor som kräver enhällighet, inte minst stödet till Ukraina och unionens budgetprocesser.
Samtidigt väcker utvecklingen frågan om andra ledare är redo att fylla den roll som Orbán lämnar efter sig.
En av de mest sannolika kandidaterna är Slovakiens premiärminister Robert Fico. Han har länge stått nära Orbán i flera frågor och visat skepsis mot EU:s linje gentemot Ryssland och Ukraina, skriver Politico.
Miljardär kan sätta käppar i hjulet
Utan Ungern som allierad kan Fico dock tvingas balansera mellan nationella intressen och trycket från övriga medlemsländer.
I Tjeckien framträder Andrej Babiš som en annan möjlig utmanare. Den populistiske miljardären har kritiserat EU:s klimatpolitik och uttryckt tveksamhet kring omfattande stöd till Ukraina.
Hans politiska stil antyder att han kan bli en selektiv bromskloss snarare än en konsekvent motståndare.
Har gjort Rysslandsvänliga uttalanden
Även Italiens premiärminister Giorgia Meloni nämns i sammanhanget. Hon har hittills kombinerat en pragmatisk EU-linje med nationalistiska inslag, men hennes ideologiska närhet till Orbán väcker frågor om hur hon kan agera i framtida konflikter.
I Slovenien kan ett maktskifte föra tillbaka Janez Janša till regeringsmakten. Han delar flera politiska drag med Orbán, även om hans stöd till Ukraina skiljer honom från andra potentiella disruptörer.
Slutligen pekas Bulgariens Rumen Radev ut som en joker. Hans kritiska hållning till EU:s Ukrainapolitik och mer Rysslandsvänliga uttalanden gör honom till en möjlig källa till framtida motsättningar.
