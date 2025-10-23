Dagens PS
JUST NU:

USA inför sanktioner mot rysk olja

Dagensps.se
Börs & Finans
Makro

Bryssel i blåsväder: 11 punkter från EU-toppmötet

Ulf Kristersson i Bryssel
Ulf Kristersson anländer till EU-toppmötet i Bryssel. (Foto:Francois Walschaerts/AP/TT)
Tim Waage
Tim Waage
Uppdaterad: 23 okt. 2025Publicerad: 23 okt. 2025

Ett toppmöte, elva frågor och 27 länder. På torsdagen inleds EU-toppmötet i Bryssel med ett ovanligt fullspäckat schema. Med allt ifrån frysta ryska tillgångar till sociala medier. Här är ämnena som kommer att behandlas i Bryssel.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Edvard och Emma
Spela klippet
PS Studio

Kinas bästa vapen mot Trump: "Börsen"

22 okt. 2025
ANNONS

På torsdagen samlas EU-ledarna i Bryssel. Men dagordningen på toppmötet är tyngre än vanligt. Som väntat står klimatmål och migration samt stödet till Ukraina på agendan, men det ska också diskuteras hur barn ska skyddas från sociala medier.

Samtidigt blockerar ett land förslaget att använda frysta ryska tillgångar för att säkra lån till Ukraina.

På plats på toppmötet finns Ulf Kristersson, Sveriges stadsminister, som på onsdagen träffade Ukrainas president Volodomyr Zelensky i Linköping, där de skrev under det historiska avtalet där Ukraina vill köpa upp mot 150 Jas-gripen av Saab.

Den svåraste punkten för EU-ledarna att komma överens kring är dock hur konkurrenskraften i EU ska hanteras i relation till unionens klimatmål.

Läs även: Så vill EU greppa finansmarknaden

Här är punkterna som diskuteras på EU-toppmötet

1. Klimat och konkurrenskraft
EU:s mål för utsläppsminskningar till 2040 ska diskuteras. Vissa länder oroar sig för ekonomiska följder, medan Ursula von der Leyen försvarar målen och samtidigt vill justera systemet för prissättning på koldioxid.

2. Kritiska mineraler

Flera länder, särskilt Frankrike, Polen och Tyskland, vill ta upp EU:s beroende av Kina när det kommer till sällsynta jordartsmetaller.

ANNONS

Pekings nya exportbegränsningar har gjort att EU som behöver de sällsynta jordartsmetallerna för sin gröna omställning och till försvaret, kan stöta på patrull när priserna för import rusar.

“Krisen om tillgången till mineraler är inte längre en fråga för framtiden utan står redan och knackar på vår dörr”, sa Ursula von der Leyen enligt Politico

3. Frysta ryska tillgångar

Belgien blockerar ännu förslaget att använda 140 miljarder euro i frysta ryska tillgångar för att säkra lån till Ukraina. Bakgrunden ligger i att de ryska frysta tillgångarna ligger i det Brysselbaserade depåinstitutet Euroclear, vilket enligt Belgiens premiärminister Bart de Wever skapar förbehåll.

Belgiens premiärminister Bart de Wever är restriktiv till att använda frysta ryska tillgångar för att säkra lån till Ukraina. (Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP/TT)
Belgiens premiärminister Bart de Wever är restriktiv till att använda frysta ryska tillgångar för att säkra lån till Ukraina. (
Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP/TT)

4. Nya Rysslandssanktioner

Flera EU-ledare har anledning att jubla på toppmötet. Slovakien hävde under onsdagen sitt veto, vilket möjliggör det 19:e sanktionspaketet mot Ryssland. Fokuset är inriktat på att minska Kremls inkomster främst genom att tillämpa restriktioner på ryska energibolag och finansinstitut baserade utanför EU.

5. Ska Ukraina köpa Europeiskt?

EU-ledare är splittrade i frågan om Ukraina ska uppmanas att köpa vapen från europeiska producenter med EU-medel, eller från USA.

ANNONS

Vissa menar att ett lån till Ukraina baserat på de 140 miljarder euro som skulle kunna säkras med frysta ryska tillgångar skulle kunna göra det möjligt för Ukraina att handla europeiskt.

6. Sociala medier för barn

Flera EU-länder är oeniga kring åldersgräns för sociala medier. Medan Frankrike och Slovakien vill se ett förbud före 15 års ålder, vill andra länder likt Nederländerna, Spanien och Grekland att en reglering ska vara baserad på föräldrasamtycke.

7. Beroendet av amerikanska Big Tech

Stödet för att minska beroendet av amerikanska techbolag är brett bland EU-länderna. Samtidigt drar Frankrike och Tyskland åt olika håll om hur EU ska minska sitt teknikberoende av USA.

8. Minska byråkratin

EU-länderna är i stort sett eniga om behovet av att minska byråkratin. Vid toppmötet väntas de ge kommissionen i uppdrag att påskynda arbetet med att förenkla reglerna. Initiativet välkomnas också av Donald Trump, som länge kritiserat EU:s regeltäthet.

9. Biltillverkning och förbränningsmotorer
Tyskland vill riva upp förbudet mot bensin- och dieselbilar från 2035, med stöd från Tjeckien, Slovakien, Polen och Österrike.

Samtidigt föreslår Frankrike och Spanien i stället undantag kopplade till europeiskt innehåll.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Therese Af Kleen, Almi
Spela klippet
PS Partner

Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt

23 okt. 2025

10. Migration

Ett politiskt känsligt ämne där EU-länderna fortfarande är splittrade, vilket lett till en framfart av högerpopulistiska rörelser i Europa.

EU-ledarna förväntas diskutera kring ansvarsfördelning och samarbete när det gäller återvandring av migranter. Dock är förhoppningarna låga kring några nya genombrott.

11. Toppmötets längd
Europeiska rådets ordförande António Costa vill hålla toppmötet till en dag, men förhandlingarna kan dra ut långt in på natten.

Det råder minst sagt blåsväder i Bryssel då de oense ledarna har mycket att diskutera. Samtidigt är förhoppningarna höga att ledarna ska framstå som handlingskraftiga i en tid av ökad politisk splittring.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
EkonomiEU
Tim Waage
Tim Waage

Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.

Tim Waage
Tim Waage

Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.

ANNONS
Verisure hemlarm för bara 2990 kr

Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS