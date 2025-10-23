Bryssel i blåsväder: 11 punkter från EU-toppmötet

På torsdagen samlas EU-ledarna i Bryssel. Men dagordningen på toppmötet är tyngre än vanligt. Som väntat står klimatmål och migration samt stödet till Ukraina på agendan, men det ska också diskuteras hur barn ska skyddas från sociala medier.

Samtidigt blockerar ett land förslaget att använda frysta ryska tillgångar för att säkra lån till Ukraina.

På plats på toppmötet finns Ulf Kristersson, Sveriges stadsminister, som på onsdagen träffade Ukrainas president Volodomyr Zelensky i Linköping, där de skrev under det historiska avtalet där Ukraina vill köpa upp mot 150 Jas-gripen av Saab.

Den svåraste punkten för EU-ledarna att komma överens kring är dock hur konkurrenskraften i EU ska hanteras i relation till unionens klimatmål.

Här är punkterna som diskuteras på EU-toppmötet

1. Klimat och konkurrenskraft

EU:s mål för utsläppsminskningar till 2040 ska diskuteras. Vissa länder oroar sig för ekonomiska följder, medan Ursula von der Leyen försvarar målen och samtidigt vill justera systemet för prissättning på koldioxid.

2. Kritiska mineraler

Flera länder, särskilt Frankrike, Polen och Tyskland, vill ta upp EU:s beroende av Kina när det kommer till sällsynta jordartsmetaller.

Pekings nya exportbegränsningar har gjort att EU som behöver de sällsynta jordartsmetallerna för sin gröna omställning och till försvaret, kan stöta på patrull när priserna för import rusar.

“Krisen om tillgången till mineraler är inte längre en fråga för framtiden utan står redan och knackar på vår dörr”, sa Ursula von der Leyen enligt Politico.

3. Frysta ryska tillgångar

Belgien blockerar ännu förslaget att använda 140 miljarder euro i frysta ryska tillgångar för att säkra lån till Ukraina. Bakgrunden ligger i att de ryska frysta tillgångarna ligger i det Brysselbaserade depåinstitutet Euroclear, vilket enligt Belgiens premiärminister Bart de Wever skapar förbehåll.

Belgiens premiärminister Bart de Wever är restriktiv till att använda frysta ryska tillgångar för att säkra lån till Ukraina. (

Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP/TT)

4. Nya Rysslandssanktioner

Flera EU-ledare har anledning att jubla på toppmötet. Slovakien hävde under onsdagen sitt veto, vilket möjliggör det 19:e sanktionspaketet mot Ryssland. Fokuset är inriktat på att minska Kremls inkomster främst genom att tillämpa restriktioner på ryska energibolag och finansinstitut baserade utanför EU.

5. Ska Ukraina köpa Europeiskt?

EU-ledare är splittrade i frågan om Ukraina ska uppmanas att köpa vapen från europeiska producenter med EU-medel, eller från USA.

Vissa menar att ett lån till Ukraina baserat på de 140 miljarder euro som skulle kunna säkras med frysta ryska tillgångar skulle kunna göra det möjligt för Ukraina att handla europeiskt.

6. Sociala medier för barn

Flera EU-länder är oeniga kring åldersgräns för sociala medier. Medan Frankrike och Slovakien vill se ett förbud före 15 års ålder, vill andra länder likt Nederländerna, Spanien och Grekland att en reglering ska vara baserad på föräldrasamtycke.

7. Beroendet av amerikanska Big Tech

Stödet för att minska beroendet av amerikanska techbolag är brett bland EU-länderna. Samtidigt drar Frankrike och Tyskland åt olika håll om hur EU ska minska sitt teknikberoende av USA.

8. Minska byråkratin

EU-länderna är i stort sett eniga om behovet av att minska byråkratin. Vid toppmötet väntas de ge kommissionen i uppdrag att påskynda arbetet med att förenkla reglerna. Initiativet välkomnas också av Donald Trump, som länge kritiserat EU:s regeltäthet.

9. Biltillverkning och förbränningsmotorer

Tyskland vill riva upp förbudet mot bensin- och dieselbilar från 2035, med stöd från Tjeckien, Slovakien, Polen och Österrike.

Samtidigt föreslår Frankrike och Spanien i stället undantag kopplade till europeiskt innehåll.