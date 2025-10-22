EU planerar stora omstruktureringar av finansmarknaderna. Ambitionen är att öka investeringarna men länderna är inte eniga.
Så vill EU greppa finansmarknaderna
EU-kommissionen vill se stora omstruktureringar av kontinentens finansmarknader. Det ses som centralt för att öka investeringarna.
Därför vill man både omstrukturera finansmarknadernas regelverk och hur de övervakas.
EU-kommissionen vill göra dessa drastiska drag för att öka mängden privata investeringar generellt på den europeiska marknaden, skriver Politico.
Att främja den inre marknaden och få fart på investeringarna är centrala mål för EU, när man kämpar för att finansiera de enorma ansträngningar som behövs för att klara konkurrensen framöver med främst USA och Kina.
EU:s gröna plan kapsejsar när Trump och Grekland sätter press. Dagens PS
Hemlig föredragning
EU:s verkställande ledare presenterade planerna, för närvarande planerade för en lansering i december, vid en tre timmar lång och sluten briefing för nationella tjänstepersoner i Europaparlamentet tisdag.
Det handlar, enligt Politico, om en ambitiös plan för att visa vägen för EU:s regeringar, som är oeniga inbördes om framför allt EU:s kontroll över finansmarknaderna.
Enligt flera närvarande vid briefingen, planerar EU-kommissionen ett paket som ändrar ett tiotal befintliga lagar och dessutom omformulerar reglerna för hur finansmarknaderna övervakas.
EU nobbar Trumps plan – Ukraina måste behålla sina gränser. Dagens PS
Har blockerats tidigare
Den omstruktureringen har tidigare blockerats av nationella ledare och lobbyister för stora kapitalhanterare.
Frågan ses som ”djupt politiskt särskiljande” och har en stötesten i att de flesta företag i dag övervakas på nationell nivå.
Det vill EU-kommissionen ändra på genom att flytta mer av övervakningen till Paris-baserade ESMA, EU:s tillsynsmyndighet för finansmarknaden.
Diskussionen fördes under ett möte mellan EU:s ledare våren 2024, men hamnade då snabbt i ett dödläge.
En koalition av EU:s mindre länder, bland dem Luxemburg och Irland, blockerade en ansträngning från Frankrike att få till en mer centraliserad tillsyn.
EU-kommissionen vill nu börja med att flytta tillsynen av alla kryptoaktörer till ESMA. Dit vill man även överföra tillsynen av stora, gränsöverskridande börser och andra.
Det i sin tur kräver att styrningen och finansieringen av ESMA reformeras och motsvarar dess större roll.
Frankrike för – Tyskland oklart
Även nu antar förslaget splittra länder och politiker. Frankrike är en stor anhängare av en centraliserad tillsyn, många små länder fortsatt emot och Tysklands ståndpunkt oklar.
Tyskland har traditionellt varit emot central tillsyn men på sistone har både förbundskansler Friedrich Merz och finansminister Lars Klingbeil uttalat sig positivt om idén med en gemensam EU-börs, en kursändring från Tyskland.
Samtidigt är Tyskland emot en central tillsyn av kryptovalutor, vilket alltså ingår i EU-kommissionens planer.
Paketet väntas presenteras i sin helhet i december och kan eventuellt komma att diskuteras redan vid EU-ledarnas toppmöte i Bryssel samma månad.
Politikerna sviker klimatet – men konsumenterna kämpar på. Dagens PS
