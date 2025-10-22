Så vill EU greppa finansmarknaderna

EU-kommissionen vill se stora omstruktureringar av kontinentens finansmarknader. Det ses som centralt för att öka investeringarna.

Därför vill man både omstrukturera finansmarknadernas regelverk och hur de övervakas.

EU-kommissionen vill göra dessa drastiska drag för att öka mängden privata investeringar generellt på den europeiska marknaden, skriver Politico.

Att främja den inre marknaden och få fart på investeringarna är centrala mål för EU, när man kämpar för att finansiera de enorma ansträngningar som behövs för att klara konkurrensen framöver med främst USA och Kina.

Hemlig föredragning

EU:s verkställande ledare presenterade planerna, för närvarande planerade för en lansering i december, vid en tre timmar lång och sluten briefing för nationella tjänstepersoner i Europaparlamentet tisdag.

Det handlar, enligt Politico, om en ambitiös plan för att visa vägen för EU:s regeringar, som är oeniga inbördes om framför allt EU:s kontroll över finansmarknaderna.

Enligt flera närvarande vid briefingen, planerar EU-kommissionen ett paket som ändrar ett tiotal befintliga lagar och dessutom omformulerar reglerna för hur finansmarknaderna övervakas.

