Så vill EU greppa finansmarknaderna

EU vill få kontroll över finansmarknaderna
På väg åt samma håll: EU och Egypten, här president Abdel Fattah El Sisi. Nu hoppas Ursula von der Leyen kunna säga samma sak om EU. (Foto: Virginia Mayo/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 22 okt. 2025Publicerad: 22 okt. 2025

EU planerar stora omstruktureringar av finansmarknaderna. Ambitionen är att öka investeringarna men länderna är inte eniga.

EU-kommissionen vill se stora omstruktureringar av kontinentens finansmarknader. Det ses som centralt för att öka investeringarna.

Därför vill man både omstrukturera finansmarknadernas regelverk och hur de övervakas.

EU-kommissionen vill göra dessa drastiska drag för att öka mängden privata investeringar generellt på den europeiska marknaden, skriver Politico.

Att främja den inre marknaden och få fart på investeringarna är centrala mål för EU, när man kämpar för att finansiera de enorma ansträngningar som behövs för att klara konkurrensen framöver med främst USA och Kina.

Hemlig föredragning

EU:s verkställande ledare presenterade planerna, för närvarande planerade för en lansering i december, vid en tre timmar lång och sluten briefing för nationella tjänstepersoner i Europaparlamentet tisdag.

Det handlar, enligt Politico, om en ambitiös plan för att visa vägen för EU:s regeringar, som är oeniga inbördes om framför allt EU:s kontroll över finansmarknaderna.

Enligt flera närvarande vid briefingen, planerar EU-kommissionen ett paket som ändrar ett tiotal befintliga lagar och dessutom omformulerar reglerna för hur finansmarknaderna övervakas.

Tyske förbundskanslern Friedrich Merz, en nyckelspelare när Tyskland ännu inte formulerat sina åsikter om gemensam marknadskontroll. (Foto: Markus Schreiber/AP-TT)
Therese Af Kleen, Almi
Spela klippet
PS Partner

Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt

02 okt. 2025

Har blockerats tidigare

Den omstruktureringen har tidigare blockerats av nationella ledare och lobbyister för stora kapitalhanterare.

Frågan ses som ”djupt politiskt särskiljande” och har en stötesten i att de flesta företag i dag övervakas på nationell nivå.

Det vill EU-kommissionen ändra på genom att flytta mer av övervakningen till Paris-baserade ESMA, EU:s tillsynsmyndighet för finansmarknaden.

Diskussionen fördes under ett möte mellan EU:s ledare våren 2024, men hamnade då snabbt i ett dödläge.

En koalition av EU:s mindre länder, bland dem Luxemburg och Irland, blockerade en ansträngning från Frankrike att få till en mer centraliserad tillsyn.

EU-kommissionen vill nu börja med att flytta tillsynen av alla kryptoaktörer till ESMA. Dit vill man även överföra tillsynen av stora, gränsöverskridande börser och andra.

Det i sin tur kräver att styrningen och finansieringen av ESMA reformeras och motsvarar dess större roll.

Frankrike för – Tyskland oklart

Även nu antar förslaget splittra länder och politiker. Frankrike är en stor anhängare av en centraliserad tillsyn, många små länder fortsatt emot och Tysklands ståndpunkt oklar.

Tyskland har traditionellt varit emot central tillsyn men på sistone har både förbundskansler Friedrich Merz och finansminister Lars Klingbeil uttalat sig positivt om idén med en gemensam EU-börs, en kursändring från Tyskland.

Samtidigt är Tyskland emot en central tillsyn av kryptovalutor, vilket alltså ingår i EU-kommissionens planer.

Paketet väntas presenteras i sin helhet i december och kan eventuellt komma att diskuteras redan vid EU-ledarnas toppmöte i Bryssel samma månad.

EUfinansmarknadFrankrikeTyskland
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

