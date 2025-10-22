Dagens PS
Ukraina vill köpa hundratals Gripen – Saab rusar på börsen

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj möttes av statsminister Ulf Kristersson i Linköping. (Foto: Christine Olsson/TT)
Uppdaterad: 22 okt. 2025Publicerad: 22 okt. 2025

Under ett möte i Linköping meddelade Ukrainas att de har avsikt att köpa mellan 100-150 flygplan av den senaste modellen Jas Gripen 39 modell E.

Under onsdagen hälsade statsminister Ulf Kristersson (M) Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj välkommen hos Saab (börskurs Saab) i Linköping.

Vid mötet diskuterades Rysslands anfallskrig mot Ukraina och det bilaterala försvarssamarbetet mellan Sverige och Ukraina.

Med på mötet deltog även energi- och näringsminister Ebba Busch (KD), utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M), försvarsminister Pål Jonson (M) och utbildnings- och integrationsminister Simona Mohamsson (L).

Vill köpa upp till 150 Jas Gripen

Att mötet, och en rundtur, skedde i Linköping där Jas Gripen tillverkas var det få som gick förbi. Spekulationerna gick redan innan mötet om det skulle innebära en affär gällande gripen. Detta bekräftades sedermera.

Under den efterföljande pressträffen meddelade sedan statsministern och presidenten att de båda länderna ingått en avsiktsförklaring om köp av 100 till 150 Jas Gripen.

Volodymyr Zelenskyj och Ulf Kristersson under pressträffen med senaste Jas Gripen 39 modell E bakom sig. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
“Detta är fantastiska flygplan som kan göra så många olika saker som kan skydda oss mot flera olika hot. Vi hoppas få åtminstone 100 av dessa flygplan”, sa Volodymyr Zelenskyj under pressträffen.

Splitternya flygplan som just rullats ut

Statsminister Ulf Kristersson sa att detta är “början på en lång resa men den tar oss ett steg närmare för en stor exportaffär”.

Enligt honom kommer produktionen av Gripen som påbörjas just nu innebära att de första planen kommer att levereras först inom tre års tid.

Jas Gripen Modell E är den senaste modellen av stridsflygplanet som började levereras till det svenska flygvapnet under måndagen på flygflottiljen F 7 i Såtenäs.

Saabs aktie steg på nyheten med runt 4 procent runt klockan 16 på onsdagen.

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

