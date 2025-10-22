Ukraina vill köpa hundratals Gripen – Saab rusar på börsen

Under onsdagen hälsade statsminister Ulf Kristersson (M) Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj välkommen hos Saab (börskurs Saab) i Linköping.

Vid mötet diskuterades Rysslands anfallskrig mot Ukraina och det bilaterala försvarssamarbetet mellan Sverige och Ukraina.

Med på mötet deltog även energi- och näringsminister Ebba Busch (KD), utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M), försvarsminister Pål Jonson (M) och utbildnings- och integrationsminister Simona Mohamsson (L).

Vill köpa upp till 150 Jas Gripen

Att mötet, och en rundtur, skedde i Linköping där Jas Gripen tillverkas var det få som gick förbi. Spekulationerna gick redan innan mötet om det skulle innebära en affär gällande gripen. Detta bekräftades sedermera.

Missa inte:

Nu ska AI ta över spakarna i JAS 39 Gripen. Dagens PS

Under den efterföljande pressträffen meddelade sedan statsministern och presidenten att de båda länderna ingått en avsiktsförklaring om köp av 100 till 150 Jas Gripen.

Volodymyr Zelenskyj och Ulf Kristersson under pressträffen med senaste Jas Gripen 39 modell E bakom sig. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)

ANNONS

“Detta är fantastiska flygplan som kan göra så många olika saker som kan skydda oss mot flera olika hot. Vi hoppas få åtminstone 100 av dessa flygplan”, sa Volodymyr Zelenskyj under pressträffen.