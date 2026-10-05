Euron faller till 17-månaderslägsta – Frankrikes skulder i centrum

Bakom utvecklingen finns framför allt den växande oron för Frankrikes offentliga finanser. Landet har ett stort budgetunderskott och en snabbt växande statsskuld – allt medan regeringen har svårt att få politiskt stöd för de besparingar som krävs.

På obligationsmarknaden har utvecklingen blivit särskilt tydlig. Ränteskillnaden mellan franska och tyska tioåriga statsobligationer har passerat 150 räntepunkter. Det är den högsta nivån sedan 2011 då euroområdet befann sig mitt i skuldkrisen.

Reuters beskriver utvecklingen som ett tecken på att investerarna kräver en allt större riskpremie för att hålla fransk statsskuld.

Även kostnaden för att försäkra sig mot en fransk betalningsinställelse har stigit kraftigt under de senaste månaderna.

Det handlar inte om att marknaden räknar med att Frankrike ska ställa in sina betalningar, men rörelsen visar att investerarna blivit betydligt mer försiktiga kring landets statsfinanser.

Svårt budgetläge

Frankrikes budgetunderskott väntas enligt IMF uppgå till 5,2 procent av BNP i år. Statsskulden beräknas samtidigt stiga från 118,5 procent av BNP 2026 till 120,3 procent nästa år.

IMF har pekat på att den politiska osäkerheten inför presidentvalet 2027 kan försvåra den finanspolitiska saneringen.

Regeringen försöker få ned underskottet genom ett budgetförslag för 2027 med omfattande besparingar och skatteåtgärder. Problemet är att det politiska stödet är svagt. Frankrike har haft återkommande regeringskriser och budgetbråk, vilket gör det osäkert hur mycket av åtstramningarna som faktiskt kan genomföras.

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Marknaden oroas också av att de högre räntorna i sig förvärrar situationen. När staten måste betala mer för att refinansiera sin skuld ökar räntekostnaderna, något som lämnar mindre utrymme för andra delar av statsbudgeten.