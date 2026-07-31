Yngre får ta smällen när västvärldens skuldberg spricker

Samla pensionen på ett ställe och få bättre överblick

Bill Bonners tes är att stater kan fördela välstånd men aldrig skapa det. Efterkrigstidens Europa byggde enligt honom en jättelik obligatorisk försäkringskassa där medborgarna betalar in och politikerna avgör vem som får ut vad.

För att kunna lova mer än skatterna täcker lånar staterna av samma medborgare, och sedan guldmyntfoten släpptes 1971 kan de dessutom trycka pengar. Upplägget höll så länge tillväxt, produktivitet, skulder och befolkning ökade samtidigt.

Nu har tillväxten bromsat, färre barn föds och räntan på skulden har stigit, vilket gör att de yngsta får betala för löften som gavs till tidigare generationer. Bonner kallar det ett bedrägeri förklätt till samhällskontrakt och ser lika oärliga utvägar hos både höger och vänster.

Skuldläget i USA

USA:s federala underskott landar på 1 900 miljarder dollar, eller 18 185 miljarder kronor, budgetåret 2026. Det motsvarande 5,8 procent av BNP, enligt Congressional Budget Office.

Enbart räntan på skulden uppgår till 1 000 miljarder dollar, motsvarande cirka 9 571 miljarder kronor, i år eller 3,3 procent av BNP, enligt samma källa.