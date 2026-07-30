Wall Street sågar nye Fed-chefen: "Marknaden spydde på honom"

I stället vill han att marknaden själv ska tolka inkommande ekonomisk statistik och därigenom ge Fed värdefull information.

Svaret: Sålde obligationer

Men när han för första gången höll en presskonferens efter ett räntebesked blev mottagandet allt annat än positivt, som Dagens PS rapporterade om på torsdagsmorgonen.

Wall Street Journal sammanfattar marknadens dom med den drastiska formuleringen att obligationsmarknaden ”spydde” på Warshs strategi. Tidningen beskriver hur investerare svarade på hans presskonferens genom att sälja amerikanska statsobligationer, skicka upp långräntorna, pressa dollarn och sänka aktiemarknaden.

Även Fortune konstaterar att Warsh gav obligationsmarknaden beröm för att den redan hade stramat åt de finansiella villkoren åt Fed – bara för att marknaden kort därefter visa vad den tyckte om resonemanget genom att sälja ännu fler obligationer.

Fed-chefens framträdande ”vagt och undvikande”

John Briggs, chef för USA:s räntestrategi på Natixis Corporate & Investment Banking, säger att investerarna helt enkelt inte litar på Warshs budskap.

”Marknaden tror att han säger rätt saker om inflationen, men den väntar fortfarande på att han ska agera därefter”, säger Briggs enligt Wall Street Journal.

Barron’s beskriver Warshs framträdande som ”vagt och undvikande” och skriver att det väckte frågor om Fed-chefens trovärdighet i inflationsbekämpningen. Tidningen pekar på att den 30-åriga amerikanska statsobligationsräntan steg till över 5 procent och börsuppgången förbyttes snabbt tiil ett kraftigt fall.

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MarketWatch drar en liknande slutsats. Enligt tidningen gjorde Warshs ovilja att ge tydliga besked om den framtida penningpolitiken investerarna mer osäkra och bidrog till en av årets mest turbulenta handelsdagar på Wall Street.

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