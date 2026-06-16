Trött på att de stora techbolagen är så dyra att köpa aktier i? Den som blickar österut kan exponera sig mot AI till ett rimligare pris. Men då kommer också risker på köpet.
AI-bolagen har enorma värderingar – här är det billigare att investera
Investerare världen över jagar exponering mot artificiell intelligens, och det har fått värderingarna på amerikanska teknikjättar att skjuta i höjden.
Men det finns fortfarande flera AI-relaterade bolag som handlas till betydligt lägre multiplar, trots omfattande investeringar i samma teknik.
Det finns bara en brasklapp: bolagen har sina säten i Kina.
Betydligt lägre värderingar
Det har fått flera banker och analytiker att peka ut den kinesiska marknaden som ett potentiellt alternativ för investerare som anser att AI-rallyt i USA blivit alltför dyrt.
Kina har utvecklat en egen uppsättning teknikjättar som på många sätt motsvarar de amerikanska, skriver Wall Street Journal.
E-handelskoncernen Alibaba, internetjätten Tencent, sök- och robotaxibolaget Baidu samt chipproducenter som SMIC och Cambricon investerar samtliga miljardbelopp i artificiell intelligens.
Samtidigt handlas flera av bolagen till betydligt lägre värderingar än sina amerikanska motsvarigheter.
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Kina satsar hårt på AI
Alibaba värderas exempelvis till omkring 17 gånger förväntad vinst de kommande tolv månaderna, jämfört med cirka 27 gånger för Amazon.
Baidu handlas till omkring 14 gånger väntad vinst och Tencent till omkring 13 gånger.
Bakom utvecklingen ligger delvis att Kina kom in senare i AI-boomen än USA.
Medan lanseringen av ChatGPT 2022 utlöste ett kraftigt teknikrally på Wall Street fick den kinesiska marknaden sitt verkliga genombrott först efter att AI-bolaget Deepseek visade att kinesiska språkmodeller kunde konkurrera med västerländska alternativ.
Peking har dessutom gjort AI till ett strategiskt prioriterat område.
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Finns tydliga risker
Myndigheterna erbjuder stöd, finansiering och regulatoriska lättnader för att bygga upp ett inhemskt teknikekosystem som är mindre beroende av amerikansk teknologi.
Men de låga värderingarna kommer också med risker.
Kinesiska teknikbolag är i hög grad beroende av den inhemska marknaden, samtidigt som landets ekonomi fortfarande präglas av svag konsumtion och en utdragen fastighetskris.
Geopolitiska spänningar mellan Kina och USA utgör ytterligare en osäkerhetsfaktor.
Amerikanska myndigheter har skärpt granskningen av flera kinesiska bolag med hänvisning till nationell säkerhet, vilket kan begränsa deras möjligheter att expandera internationellt.
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