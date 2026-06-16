AI-bolagen har enorma värderingar – här är det billigare att investera

Men det finns fortfarande flera AI-relaterade bolag som handlas till betydligt lägre multiplar, trots omfattande investeringar i samma teknik.

Det finns bara en brasklapp: bolagen har sina säten i Kina.

Betydligt lägre värderingar

Det har fått flera banker och analytiker att peka ut den kinesiska marknaden som ett potentiellt alternativ för investerare som anser att AI-rallyt i USA blivit alltför dyrt.

Kina har utvecklat en egen uppsättning teknikjättar som på många sätt motsvarar de amerikanska, skriver Wall Street Journal.

E-handelskoncernen Alibaba, internetjätten Tencent, sök- och robotaxibolaget Baidu samt chipproducenter som SMIC och Cambricon investerar samtliga miljardbelopp i artificiell intelligens.

Samtidigt handlas flera av bolagen till betydligt lägre värderingar än sina amerikanska motsvarigheter.

Läs mer: Skrämde Putin: Samma AI ska nu övervaka 1,4 miljarder kineser. Realtid