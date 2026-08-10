Ljusning i skogen – banken ser rejäl uppsida i aktien

Positivt från konkurrenterna

”SCA (börskurs SCA) har aviserat en prishöjning på kraftliner med 100 euro per ton från den 1 september. Om hälften av höjningen accepteras av marknaden innebär det att kraftlinerpriserna stiger med 150 euro per ton från Q3, motsvarande 20 procent jämfört med nivåerna i början av året”, skriver banken och fortsätter;

”Metsä Board bekräftar också en förbättrad efterfrågan och högre priser på falskartong och vit kraftliner under Q2 och in i Q3”.

”Mondi, en aktör inom fiberbaserade förpackningsmaterial, räknar samtidigt med högre kostnader för vedråvara under Q3 till följd av en stramare marknad i Centraleuropa”.

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Allt detta summerar enligt analytikern Johannes Grunselius till att det är köpläge i Billeruds aktie (börskurs Billerud).

Aktien kan stiga 90 procent

”Mot bakgrund av det förbättrade marknadsläget och tydliga tecken på högre priser för wellråvara inför Q3 höjer vi våra antaganden för både volymer och priser i Billeruds europeiska verksamhet”, skriver analytikern.

”Det innebär att våra prognoser för ebitda höjs med 10 procent för 2026 och 8 procent för 2027”.

Riktkursen för aktien sätts till 110 kronor, från tidigare 100 kronor, vilket ger en uppsida på runt 44 procent jämfört med dagens kurs på 77 kronor.

Men det skulle kunna bli betydligt bättre än så:

”Om våra prognoser för 2026-2028 infrias och bolaget utnyttjar sin starka balansräkning mer offensivt bedömer vi att aktien kan vara värd 150 svenska kronor inom tre år”, avslutar storbanken.

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