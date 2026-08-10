Europas börser rusar vidare – investerare ser grönt

Förbättrad syn på Europas ekonomi

Bakom utvecklingen finns framför allt en förbättrad syn på Europas ekonomi och företagens vinster. Europeiska företag väntas rapportera sin starkaste vinsttillväxt på fyra år, omkring 17 procent. Samtidigt beskrivs den ekonomiska utvecklingen som den starkaste sedan våren 2023. Det har fått flera kapitalförvaltare att omvärdera sin tidigare försiktiga inställning till europeiska aktier, enligt Fortune.

En annan viktig faktor är utvecklingen inom AI.

Investerare satsar inte längre enbart på de största amerikanska teknikbolagen utan letar efter företag som kan tjäna pengar på den omfattande AI-investeringen. Det har gynnat europeiska bolag inom bland annat halvledare, industri och energi.

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Halvledartillverkare som ASML och Infineon har stigit mer än 60 procent under 2026 och hör till de aktier som bidragit mest till Stoxx 600 uppgång. Även ABB och energibolaget E.ON tillhör den växande grupp europeiska företag som gynnas av investeringarna i AI-infrastruktur.

Banksektorn har också gått starkt

Stoxx 600 Banks-index har stigit omkring 22 procent under året.

Banker och industribolag har blivit attraktiva för investerare som vill få exponering mot ekonomisk tillväxt utan att enbart vara beroende av den mer volatila amerikanska tekniksektorn.

Geopolitiken spelar samtidigt en viktig roll. Tecken på minskade spänningar mellan Washington och Teheran har förbättrat investerarnas riskaptit.

Investerarnas intresse för Europa ökar därmed.

Europa vinner ny mark

Efter flera år där den amerikanska börsen ofta setts som det självklara valet börjar Europas kombination av starkare vinster, industriell styrka och AI-relaterade investeringar återigen locka internationellt kapital.

Frågan är nu om rekorduppgången kan fortsätta under andra halvan av 2026.

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