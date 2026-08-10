Aktien rusade nära 40 procent på en bra rapport. Men finns det mer uppgång att hämta i förra veckans börsraket eller har tåget redan gått?
Äger du börsraketen? Experterna råd hur du ska göra med aktien
Köp säger analysfirman Paretos analytiker som ser 26 procents uppsida. Affärsvärldens expert är dock betydligt mer tveksam.
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Lysande stjärna 2023
IT-säkerhetsföretaget Yubicos (börskurs Yubico) aktie har inte varit något för den åksjuke.
Bolaget kom till börsen våren 2021 och under 2023 och 2024 var det en kursresa som gick spikrakt uppåt.
Aktien tillhörde några av Stockholmsbörsens absolut största börsraketer under de åren och fick fler och fler ägare.
Börsraketens fall
Sen började problemen som Dagens PS skrivit om tidigare.
I december 2024 sålde dåvarande vd Mattias Danielsson 200 000 aktier för 56 miljoner kronor. Aktien föll 10 procent på två dagar.
Under våren och sommaren 2025 rasade både omsättning och vinst och i oktober slog bolaget larm med en formell vinstvarning. Aktien tappade 25 procent samma dag.
Två månader senare fick Danielsson gå med omedelbar verkan, operativa chefen Jerrod Chong tog över men siffrorna fortsatte lysa rött och en ny vinstvarning annonserades.
Kom med positiv rapport
Som lägst handlades den tidigare börsraketen på 34 kronor per aktie under början på april efter att ha stått i nära 320 kronor i augusti 2024.
Under försommaren har kursen börjat klättra tillbaka förra veckan kom en pangrapport som skickade upp aktien med nära 40 procent på en dag till 88 kronor.
Så hur ska man som investerare då se på framtiden?
”Värderingen på aktien lockar inte, utan ställer ganska höga krav på att tillväxten vänder och lönsamheten återhämtar sig framöver”, skriver Affärsvärldens analytiker Daniel Zetterberg i en analys som även publiceras på Placera.
Rådet blir nuetralt.
Ser stor uppsida
Norska analysfirman Pareto är dock mer positiva.
Med en riktkurs på 110 kronor från tidigare 70 kronor delas ett köpråd ut.
”Aktierna har nästan tredubblats från årets lägsta nivåer, men vi menar att uppsidan kvarstår eftersom ytterligare bevis på en hållbar återhämtning borde driva upp konsensus”, skriver analyshuset om den pånyttfödda börsraketen.
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