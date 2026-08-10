Äger du börsraketen? Experterna råd hur du ska göra med aktien

Börsraketens fall

Sen började problemen som Dagens PS skrivit om tidigare.

I december 2024 sålde dåvarande vd Mattias Danielsson 200 000 aktier för 56 miljoner kronor. Aktien föll 10 procent på två dagar.

Under våren och sommaren 2025 rasade både omsättning och vinst och i oktober slog bolaget larm med en formell vinstvarning. Aktien tappade 25 procent samma dag.

Två månader senare fick Danielsson gå med omedelbar verkan, operativa chefen Jerrod Chong tog över men siffrorna fortsatte lysa rött och en ny vinstvarning annonserades.

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Kom med positiv rapport

Som lägst handlades den tidigare börsraketen på 34 kronor per aktie under början på april efter att ha stått i nära 320 kronor i augusti 2024.

Under försommaren har kursen börjat klättra tillbaka förra veckan kom en pangrapport som skickade upp aktien med nära 40 procent på en dag till 88 kronor.

Så hur ska man som investerare då se på framtiden?

”Värderingen på aktien lockar inte, utan ställer ganska höga krav på att tillväxten vänder och lönsamheten återhämtar sig framöver”, skriver Affärsvärldens analytiker Daniel Zetterberg i en analys som även publiceras på Placera.

Rådet blir nuetralt.

Ser stor uppsida

Norska analysfirman Pareto är dock mer positiva.

Med en riktkurs på 110 kronor från tidigare 70 kronor delas ett köpråd ut.

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”Aktierna har nästan tredubblats från årets lägsta nivåer, men vi menar att uppsidan kvarstår eftersom ytterligare bevis på en hållbar återhämtning borde driva upp konsensus”, skriver analyshuset om den pånyttfödda börsraketen.

Läs även: Fallet fortsätter för Yubico – rasar på rapport – Dagens PS