15 miljarder dollar i guld slängs varje år: Vad finns i din byrålåda?

Vad kan finnas i din gamla dator?

Men hur mycket guld finns egentligen i en helt vanlig, hemmaliggande dator? Uppskattningarna varierar med modell och ålder, men en typisk konsumentmotherboard innehåller mellan 0,1 och 0,5 gram utvinningsbart guld, koncentrerat till kontaktstift, processorsocklar och kringkort.

Med dagens guldpris på 4 270 dollar per uns (motsvarande omkring 137 dollar, eller drygt 1 300 kronor, per gram) blir en enskild dator sällan värd mer än några tior i rent guldvärde. Men äldre servrar och viss industriell utrustning kan innehålla betydligt mer, i enstaka fall uppemot 56 gram guld per maskin.

Skrot blir lönsamt

Det är i den stora skalan pengarna finns. Enligt FN:s senaste globala e-avfallsrapport genererade världen 62 miljoner ton elektronikskrot under 2022 .

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Bara guldet i det skrotet var värt 15 miljarder dollar. Ändå samlades mindre än en fjärdedel av allt e-avfall in och återvanns formellt, vilket lämnade metaller värda 62 miljarder dollar helt outnyttjade.

Britterna på gång

Storbritanniens myntverk, Royal Mint, har redan börjat agera i den skalan: bolaget bygger vad man kallar världens första anläggning för att i industriell skala utvinna guld specifikt ur brittiskt elektronikskrot.

Målet är att återvinna metaller från kretskort som annars skulle deponeras eller exporteras.

Din egen reserv

Så länge guldpriset ligger nära rekordnivåer och volymerna av skrotad elektronik fortsätter växa snabbare än återvinningen hänger med, är slutsatsen densamma oavsett om man är ETH-forskare eller vanlig konsument.

Den där lådan med gamla datorer, mobiler och moderkort i garderoben är inte bara skräp. I liten skala är den faktiskt din egen guldreserv.