Livlinan som håller uppe USA:s ekonomi

Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …

AI är den enda livlinan

Livlinan har fram till nu varit AI, där techbolagen som fortsatt investerar i tekniken håller börsen uppe.

“Det är framför allt de massiva AI-investeringarna i USA som stöder den ekonomiska tillväxten”, säger den finska banken Aktias chefsekonom Lasse Corin till Yle.

Men det har även skakat inom tech på sistone.

AI-bubblan kan spricka snart

Experterna uppger att investerare bör behålla sina techaktier men det kommer samtidigt många varningar om att AI-bubblan kan spricka när som helst, när många techbolag är kraftigt övervärderade.

Det skulle då innebära att livlinan till USA:s ekonomi klipps av.

“Det kan gå väldigt snabbt nedåt om det finns en AI-bubbla som spricker”, klargör Lasse Corin vidare.

“Då kan vi se mycket stora förändringar på marknaden och i ekonomin.”

Håller andan? AI-boomen driver den amerikanska ekonomin förbi recessionens blindskär, men kan vara ohållbar på sikt, menar analytiker. (Foto: Richard Drew/AP-TT)

Det är fortfarande oklart vad tullarna kommer innebära för landets ekonomi på bred front, där experter hittills varit delade i frågan.

Trump måste bevisa sig

Donald Trump har fortfarande mycket att bevisa för väljarna.

Hans löften har inte infriats, exempelvis inom lägre levnadskostnader, enligt Lasse Corin.

“Låginkomsttagare har det svårast för tillfället, medan höginkomsttagare klarar sig relativt bra.”

På grund av den utdragna nedstängningen kommer Vita huset undan med att behöva visa upp månadens arbets- och inflationssiffror.

De pekar dock neråt, frågan är bara hur mycket.

“De senaste siffrorna vi fick innan nedstängningen visar att arbetsmarknaden och arbetslösheten gick mot det sämre.”

“Jag misstänker att vi får se något liknande när nya siffror publiceras”, avslutar Lasse Corin.

