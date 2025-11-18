Det finns många saker som pekar på att USA:s ekonomi kommer gå trögt framöver. Det finns en livlina som håller igång hela apparaten – frågan är bara hur länge den håller?
Livlinan som håller uppe USA:s ekonomi
USA har öppnat igen efter den längsta nedstängningen i landets historia, hela 43 dagar.
Det innebär dock inte att allt är frid och fröjd, snarare tvärtom.
Bolagen bromsar in
Många experter tror inte att det kommer någon räntesänkning i december, samtidigt som de amerikanska bolagen drar i handbromsen, och i oktober försvann över 150 000 jobb – den högsta siffran för månaden på mer än två decennier.
Inflationen är envis, det går trögt med nya bostäder och jobb, och runt hälften av USA:s delstater är på väg eller befinner sig redan i en recession.
AI är den enda livlinan
Livlinan har fram till nu varit AI, där techbolagen som fortsatt investerar i tekniken håller börsen uppe.
“Det är framför allt de massiva AI-investeringarna i USA som stöder den ekonomiska tillväxten”, säger den finska banken Aktias chefsekonom Lasse Corin till Yle.
Men det har även skakat inom tech på sistone.
AI-bubblan kan spricka snart
Experterna uppger att investerare bör behålla sina techaktier men det kommer samtidigt många varningar om att AI-bubblan kan spricka när som helst, när många techbolag är kraftigt övervärderade.
Det skulle då innebära att livlinan till USA:s ekonomi klipps av.
“Det kan gå väldigt snabbt nedåt om det finns en AI-bubbla som spricker”, klargör Lasse Corin vidare.
“Då kan vi se mycket stora förändringar på marknaden och i ekonomin.”
Det är fortfarande oklart vad tullarna kommer innebära för landets ekonomi på bred front, där experter hittills varit delade i frågan.
Trump måste bevisa sig
Donald Trump har fortfarande mycket att bevisa för väljarna.
Hans löften har inte infriats, exempelvis inom lägre levnadskostnader, enligt Lasse Corin.
“Låginkomsttagare har det svårast för tillfället, medan höginkomsttagare klarar sig relativt bra.”
På grund av den utdragna nedstängningen kommer Vita huset undan med att behöva visa upp månadens arbets- och inflationssiffror.
De pekar dock neråt, frågan är bara hur mycket.
“De senaste siffrorna vi fick innan nedstängningen visar att arbetsmarknaden och arbetslösheten gick mot det sämre.”
“Jag misstänker att vi får se något liknande när nya siffror publiceras”, avslutar Lasse Corin.
