Så utmanar startups jättar som Google

Det blir allt svårare för små aktörer som startups att få trafik till sina sajter i takt med att Google har en ny svarsmaskin som går under begreppet “Google Zero”.
Google använder AI
Google har börjar använda AI där man snabbt får svar på sina frågor direkt på söksidan, utan att användaren behöver klicka sig vidare till någon annan webbplats.
Det är smidigt för Google som behåller trafiken på sin sajt men inte lika bra för alla de sajter som är beroende av trafiken, där fenomen som “Google Zero” nu kapar den trafiken avsevärt.
Svårare för startups
Den stora utmaningen för startups är därmed att klara sig utan jättar som Google.
Hur gör de det?
Genom att hitta en nisch i nätdjungeln som kunderna vill ha och är redo att betala för.
Håll fast i prenumeranterna
Numera är reklamintäkter inte alltid lika självklart, särskilt inte för en startup, så där gäller det istället att försöka hålla fast i varje betalande prenumerant.
Ibland hjälper det att locka dem med lite partaj, vilket har visat sig vara ett lyckat koncept för “Hell Gate” – en nyhetssajt med betalvägg.
“Det känns fantastiskt att träffa och prata med våra prenumeranter i verkliga livet, och det har varit bra för oss”, säger Christopher Robbins, Hell Gate-redaktören till Business Insider.
En annan startup, “Feed Me”, ger ut nyhetsbrev kring företagande.
Emily Sundberg grundade sajten och beskriver det hela som en stor gemenskap att “få ut folk på onsdagskvällar”.
Även för små startups är det dock viktigt att växa, att pengarna strömmar in. Tillväxten sker ofta långsamt eftersom alla pengar inte kommer in samtidigt.
När journalister startar sajter måste de även snabbt lära sig om ekonomi – erfarenheter de ofta inte har med sig i bagaget.
Nischade sajter allt viktigare
En sådan sajt är Aftermath, en väldigt nischad nyhetssajt med fem personer som täcker olika slags spel.
“Jag är killen som hanterar alla pengar, och det här är första gången jag vet något om affärer”, säger Riley MacLeod, redaktör och delägare i Aftermath.
För att lyckas häva sig i det allt tuffare mediaklimatet där begrepp som “Google Zero” tar över trafiken måste sajter hela tiden jaga nya användare och anpassa sig.
