Toppdemokrat: Vi ska försöka stoppa Trump

Minoritetsledaren i den amerikanska senaten, demokraten Chuck Schumer, uppger att hans parti kommer att försöka blockera de tullar som USA:s president Donald Trump hotat att införa mot Europa.

”Senatens demokrater kommer att lägga fram ett lagförslag för att blockera dessa tullar innan de orsakar ytterligare skada på den amerikanska ekonomin och våra allierade i Europa”, säger Schumer i ett uttalande, enligt The Hill.

Den amerikanske presidenten hotade på lördagen åtta länder i Europa – däribland Sverige – med strafftullar på tio procent från 1 februari. Länderna har alla skickat militär till Grönland och Donald Trump hävdar att tullarna kommer att höjas till 25 procent den 1 juni om USA inte tillåtits att köpa Grönland innan dess.

Chuck Schumer kallar Trumps tullar ”hänsynslösa”.

”Det är förbluffande att han förvärrar sin dumhet genom att införa tullar mot våra närmaste allierade på grund av sin vanföreställning om att ta över Grönland”, säger Schumer i uttalandet.

Förutom Sverige gäller tullhoten även Danmark, Norge, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och Finland.

”Det här är en väldigt farlig situation för tryggheten, säkerheten, och vår planets överlevnad. Dessa länder, som spelar ett väldigt farligt spel, har tagit en stor risk som inte är vare sig hållbar eller försvarbar”, skrev Trump på Truth Social på lördagen.