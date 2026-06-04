Fredrik Lundberg ångerfull: Sämsta jag gjort

Imponerad över kinesernas sätt att jobba

Finanstoppen – en av Sveriges absolut rikaste – medger i EFN-intervjun att kineserna är ”väldigt duktiga, effektiva, jobbar hårt och har jag en känsla av – jobbar obyråkratiskt”, säger han.

Miljardären anser att det är dags att ta rygg på kineserna för att inte bli helt omkörd, det gäller både på byråkratins område och genom ökad konkurrenskraft.

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Bollen ligger hos svenska företag att skärpa till sig. Om politikerna sedan kan strama upp villkoren för att få bukt med orättvisor på marknaderna, det kan kanske vara aktuellt men är inte huvudproblemet, enligt Fredrik Lundberg.

Ser även andra affärshot från Asien och USA

Men han talar om förändrade regelverk och kostnader, också för att möta konkurrensen från andra asiatiska länder och USA, och här betonar han vikten av att ligga i framkant med forskning och utveckling.

I 45 år har Fredrik Lundberg styrt investeringsbjässen Lundbergföretagen (börskurs) som vd och han basar över investmentbolaget Industrivärden (börskurs), där AB Volvo, Sandvik (börskurs) och även Handelsbanken (börskurs) ingår.

Det samlade börsvärdet i de rörelsedrivna bolagen på Stockholmsbörsen som han har inflytande över uppgår till nära 2 400 miljarder kronor.

Endast familjen Wallenbergs ekonomiska makt är större.

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Finansmannen tänker inte kasta in handduken

Fredrik Lundberg fyller 75 år i augusti, men han har inga planer på att pensionera sig.

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”Jag fortsätter så länge jag känner att jag klarar av det, orkar och vill – och även omgivningen vill”, säger han till EFN som minns när han 1985 hotade med att flytta till Schweiz då hans döttrar – Louise Lindh och Katarina Martinson – riskerade att tvingas sälja företaget om han gick bort på grund av höga arvs- och förmögenhetsskatter.

Den då 34-årige Fredrik Lundberg sade då, vilket blev klassiskt, att han kunde få en ”tegelsten i huvudet”, vilket skulle göra döttrarna lottlösa.

I dag är han inte det minsta orolig för att det ska bli så. Han känner sig tillfreds med att döttrarna kan ta över rodret för skutan efter 20 år på det böljande börshavet.

”De visar framfötterna och sköter sina uppgifter på ett bra sätt”.

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