Börsnestorn Fredrik Lundberg konstaterar med facit i hand i en intervju: ”Det är nog den sämsta investering jag har gjort”.
Fredrik Lundberg ångerfull: Sämsta jag gjort
Han syftar på Husqvarna (börskurs) – som tillverkar skogs-, park- och trädgårdsprodukter – och som den luttrade finansmannen klev in i 2007.
I dag handlas aktien i bolaget till en lägre kurs än vid avknoppningen från Electrolux (börskurs) 2006.
Börsveteranen tillstår utan omsvep i en intervju med EFN att exponeringen i Husqvarna så här i efterhand blev ett magplask – ”nog den sämsta investeringen jag har gjort” – men att det till en början för snart 20 år sedan ”såg intressant ut”.
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Fredrik Lundberg: Det har inte gått bra
Han hoppas, säger han, att det ska vända med men så här långt kan han bara konstatera att ”det inte har gått bra”.
Husqvarna tampas i dag med billigare rivaler från Kina och har krävt att EU ser över konkurrensvillkoren, särskilt när det gäller prisdumpning. Här är det främst, skriver Handelsbankens ekonomikanal, inom affärsområdet robotgräsklippare som kineserna blivit en stor aktör på marknaden och mycket handlar om dessa lågprisbolag dessutom rider på statliga subventioner, menar Husqvarna som inte är det enda svenska börsbolaget som brottas med det kinesiska hotet i näringslivet.
Fordonsindustrin, däribland AB Volvo (börskurs), där Fredrik Lundberg också är storägare, ser nu hur kinesiska lastbilar gasar i omkörningsfilen.
Imponerad över kinesernas sätt att jobba
Finanstoppen – en av Sveriges absolut rikaste – medger i EFN-intervjun att kineserna är ”väldigt duktiga, effektiva, jobbar hårt och har jag en känsla av – jobbar obyråkratiskt”, säger han.
Miljardären anser att det är dags att ta rygg på kineserna för att inte bli helt omkörd, det gäller både på byråkratins område och genom ökad konkurrenskraft.
Bollen ligger hos svenska företag att skärpa till sig. Om politikerna sedan kan strama upp villkoren för att få bukt med orättvisor på marknaderna, det kan kanske vara aktuellt men är inte huvudproblemet, enligt Fredrik Lundberg.
Ser även andra affärshot från Asien och USA
Men han talar om förändrade regelverk och kostnader, också för att möta konkurrensen från andra asiatiska länder och USA, och här betonar han vikten av att ligga i framkant med forskning och utveckling.
I 45 år har Fredrik Lundberg styrt investeringsbjässen Lundbergföretagen (börskurs) som vd och han basar över investmentbolaget Industrivärden (börskurs), där AB Volvo, Sandvik (börskurs) och även Handelsbanken (börskurs) ingår.
Det samlade börsvärdet i de rörelsedrivna bolagen på Stockholmsbörsen som han har inflytande över uppgår till nära 2 400 miljarder kronor.
Endast familjen Wallenbergs ekonomiska makt är större.
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Finansmannen tänker inte kasta in handduken
Fredrik Lundberg fyller 75 år i augusti, men han har inga planer på att pensionera sig.
”Jag fortsätter så länge jag känner att jag klarar av det, orkar och vill – och även omgivningen vill”, säger han till EFN som minns när han 1985 hotade med att flytta till Schweiz då hans döttrar – Louise Lindh och Katarina Martinson – riskerade att tvingas sälja företaget om han gick bort på grund av höga arvs- och förmögenhetsskatter.
Den då 34-årige Fredrik Lundberg sade då, vilket blev klassiskt, att han kunde få en ”tegelsten i huvudet”, vilket skulle göra döttrarna lottlösa.
I dag är han inte det minsta orolig för att det ska bli så. Han känner sig tillfreds med att döttrarna kan ta över rodret för skutan efter 20 år på det böljande börshavet.
”De visar framfötterna och sköter sina uppgifter på ett bra sätt”.
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