"Erbjöd mer": Så långt tvingades Saab sträcka sig i Kanada

”Omfattande tekniköverföring”

”Under sin kampanj ”Built for Canada by Canadians” har Saab erbjudit omfattande tekniköverföring, inhemsk montering, statlig underhållskapacitet, lokal mjukvaruutveckling, deltagande inom ingenjörskonst och skapandet av ett kanadensiskt forsknings- och utvecklingscenter som stöder framtida uppgraderingar och exportaktiviteter”, skriver ansedda Army Recognition.

Det handlar inte om att göra kanadensiska företag till en mindre del i en global leveranskedja, menar man.

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”Istället…syftar förslaget till att etablera ett komplett flyg- och rymdekosystem i Kanada, som täcker produktion, underhåll, utbildning och avancerad utveckling”, konstaterar man.

”Erbjöd Kanada mer”

Sajten jämför framför allt med amerikanska F-35 och konstaterar att F-35 behåller ”tydliga fördelar” i form av låg observerbarhet, sensorfusion och penetration av starkt försvarat luftrum så är Gripen bättre i annat.

Det handlar då om att Gripen erbjuder Gripen lägre inköps- och underhållskostnader, större suverän kontroll över programvara och uppgraderingar, minskade logistiska krav och, kanske framför allt, ”bredare möjligheter till inhemskt deltagande.”

Attacken: ”Oerhört förödmjukande för Putin”. Dagens PS

Här, i talarstolen på försvarsmässan Cansec, avslöjar Mark Carney att Kanada ska köpa planen från Saab. Nu kommer uppgifter om vad Saab lovat. (Justin Tang/AP-TT)

Får bygga Ukraina-planen?

Army Recognition avslöjar att Saab ytterligare stärkte sin position i Kanada genom att koppla sitt erbjudande kring Gripen till – Ukraina.

Det är där det blir än mer intressant med svenska ögon.

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Ingen har glömt vare sig Volodymyr Zelenskyjs besök i Linköping och ett letter of intent om att köpa 100-150 flygplan från Saab och Sverige – eller förra veckans lansering av påståendet att Sverige ska skänka flygplan till Ukraina.

Nu skriver Army Recognition att under Cansec, den stora försvarsmässan i Kanada, föreslog Saab ett upplägg där kanadensiska anläggningar inte bara ska få tillverka Gripen för Kanada.

Kanada skulle även ”fungera som den primära källan för framtida Gripen-leveranser till Ukraina, vilket skulle kunna uppgå till 100 till 150 enheter.”

”Århundradets affär”, talades det om i Linköping vid Zelenskyjs besök. Kanske det. Frågan är om det är det för Kanada eller Sverige.

Här tränar svenska direktörer för krig. Dagens PS