"Erbjöd mer": Så långt tvingades Saab sträcka sig i Kanada

Saab ser ut att ha vunnit sin första seger i Kanada. Frågan är till vilket pris. Nu kommer nya uppgifter om vad Saab erbjudit Kanada.
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Sidan hos Saab.com heter “Built for Canada by Canadians” och rubriken är “The Made in Canada Fighter”.
Vad det handlar om? Det vi brukar kalla ”svenska Gripen”.
När Saab (börskurs Saab) tog sin första seger i Kanada via beställningen av sex plan var insatsen från Linköping att skapa jobb i Kanada, överföra immateriella rättigheter från Sverige till Kanada – och att vifta med möjligheten att det kan bli från Kanada produktionen av Gripen för Ukraina kan ske.
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”Rättigheter” till Kanada
De jobb det handlar om är ”direkta jobb som är relevanta för programmet och relaterade investeringar”, skrev Saab på sin hemsida redan 2022.
”De kommer också med den extra fördelen att immateriella rättigheter överförs från Saab, vilket bidrar till att bygga ytterligare kapacitet inom Kanadas flygindustri”.
För säkerhets skull påpekar Saab att i kampen om kontraktet är Saab den enda av konkurrenterna som gör detta åtagande.
”Omfattande tekniköverföring”
”Under sin kampanj ”Built for Canada by Canadians” har Saab erbjudit omfattande tekniköverföring, inhemsk montering, statlig underhållskapacitet, lokal mjukvaruutveckling, deltagande inom ingenjörskonst och skapandet av ett kanadensiskt forsknings- och utvecklingscenter som stöder framtida uppgraderingar och exportaktiviteter”, skriver ansedda Army Recognition.
Det handlar inte om att göra kanadensiska företag till en mindre del i en global leveranskedja, menar man.
”Istället…syftar förslaget till att etablera ett komplett flyg- och rymdekosystem i Kanada, som täcker produktion, underhåll, utbildning och avancerad utveckling”, konstaterar man.
”Erbjöd Kanada mer”
Sajten jämför framför allt med amerikanska F-35 och konstaterar att F-35 behåller ”tydliga fördelar” i form av låg observerbarhet, sensorfusion och penetration av starkt försvarat luftrum så är Gripen bättre i annat.
Det handlar då om att Gripen erbjuder Gripen lägre inköps- och underhållskostnader, större suverän kontroll över programvara och uppgraderingar, minskade logistiska krav och, kanske framför allt, ”bredare möjligheter till inhemskt deltagande.”
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Får bygga Ukraina-planen?
Army Recognition avslöjar att Saab ytterligare stärkte sin position i Kanada genom att koppla sitt erbjudande kring Gripen till – Ukraina.
Det är där det blir än mer intressant med svenska ögon.
Ingen har glömt vare sig Volodymyr Zelenskyjs besök i Linköping och ett letter of intent om att köpa 100-150 flygplan från Saab och Sverige – eller förra veckans lansering av påståendet att Sverige ska skänka flygplan till Ukraina.
Nu skriver Army Recognition att under Cansec, den stora försvarsmässan i Kanada, föreslog Saab ett upplägg där kanadensiska anläggningar inte bara ska få tillverka Gripen för Kanada.
Kanada skulle även ”fungera som den primära källan för framtida Gripen-leveranser till Ukraina, vilket skulle kunna uppgå till 100 till 150 enheter.”
”Århundradets affär”, talades det om i Linköping vid Zelenskyjs besök. Kanske det. Frågan är om det är det för Kanada eller Sverige.