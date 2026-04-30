Musk: "OpenAI stals från mig" – rättegångens betydelse för aktien

Dubbelt tryck på Microsoft-aktien

Microsoft befinner sig i en känslig sits. Bolaget och OpenAI avslutade sitt exklusiva partnerskap den 29 april, vilket öppnar för att OpenAI nu kan ingå avtal med molnkonkurrenter som Amazon.

Microsoft kvarstår som primär molnleverantör, men konkurrensbilden försämras. BMO Capital Markets behåller sin köprekommendation men sänker kursmålet från 575 till 505 dollar, det vill säga cirka 650 kronor lägre.

Det är ett tecken på att banken ser mindre kortsiktigt utrymme i aktien.

Börsnotering i vågskålen

Det stora investerartemat är OpenAI:s planerade börsnotering. OpenAI uppges ha nästan en miljard aktiva användare varje vecka och värderas till 852 miljarder dollar, cirka 7 951 miljarder kronor.

Bolaget genomförde nyligen en finansieringsrunda om 122 miljarder dollar, cirka 1 138 miljarder kronor. En dom som tvingar fram en återgång till ideell struktur, eller avlägsnar Altman, riskerar att skjuta upp eller helt blockera den noteringen.

PS analys

Den viktiga frågan för marknaden är både vem som vinner i salen, och därmed kan genomföra sin börsnotering ostörd. Rättegången skapar en regulatorisk och juridisk osäkerhet som förhöjer riskpremien i hela AI-sektorn.

Microsoft-aktien, ned drygt 12 procent sedan årsskiftet, är den mest direkta börsbarometern för utfallet.

Läs även: Fonder får låsa dina pengar – så funkar nya EU-reglerna

Läs även: Deepfake-bluffen som kostar svenska sparare miljoner