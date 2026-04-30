Rättegången, som kan avgöra vem som äger rätt att kontrollera en av de mest värdefulla tillgångarna på marknaden, artificiell intelligens, är inne på sin tredje dag. Vi analyserar vad som har hänt.
Musk: "OpenAI stals från mig" – rättegångens betydelse för aktien
Dagens PS har tidigare har beskrivit hur OpenAI anklagar Musk för rättsligt bakhåll. Konflikten är alltså långt ifrån ny.
Vad juryn ska avgöra
Nio jurymän ska ta ställning till tre kärnfrågor: om OpenAI har brutit mot sitt välgörenhetsuppdrag, om det har skett otillbörlig vinst och om samarbetet med Microsoft strider mot konkurrenträttslagar.
Musk kräver upp till 150 miljarder dollar, cirka 1 400 miljarder kronor, i skadestånd från OpenAI och Microsoft, med kravet att eventuell ersättning ska gå tillbaka till OpenAI:s välgörenhetsgren.
Fallet förväntas avslutas i sin ansvarsfas den 21 maj.
Dubbelt tryck på Microsoft-aktien
Microsoft befinner sig i en känslig sits. Bolaget och OpenAI avslutade sitt exklusiva partnerskap den 29 april, vilket öppnar för att OpenAI nu kan ingå avtal med molnkonkurrenter som Amazon.
Microsoft kvarstår som primär molnleverantör, men konkurrensbilden försämras. BMO Capital Markets behåller sin köprekommendation men sänker kursmålet från 575 till 505 dollar, det vill säga cirka 650 kronor lägre.
Det är ett tecken på att banken ser mindre kortsiktigt utrymme i aktien.
Börsnotering i vågskålen
Det stora investerartemat är OpenAI:s planerade börsnotering. OpenAI uppges ha nästan en miljard aktiva användare varje vecka och värderas till 852 miljarder dollar, cirka 7 951 miljarder kronor.
Bolaget genomförde nyligen en finansieringsrunda om 122 miljarder dollar, cirka 1 138 miljarder kronor. En dom som tvingar fram en återgång till ideell struktur, eller avlägsnar Altman, riskerar att skjuta upp eller helt blockera den noteringen.
PS analys
Den viktiga frågan för marknaden är både vem som vinner i salen, och därmed kan genomföra sin börsnotering ostörd. Rättegången skapar en regulatorisk och juridisk osäkerhet som förhöjer riskpremien i hela AI-sektorn.
Microsoft-aktien, ned drygt 12 procent sedan årsskiftet, är den mest direkta börsbarometern för utfallet.
