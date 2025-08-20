Kritik mot Riksbanken: "Ekonomin står och stampar"

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Hade hoppats på mer

”Det finns mycket som talar för att den något högre inflationen till stor del kan förklaras av säsongsvariabler, vilket även Riksbanken är inne på. Vi riskerar att tillskriva långsiktiga strukturella problem på kortsiktiga prismekanismer. Vi hade hoppats på att Riksbanken skulle dela den bedömningen”, fortsätter chefsekonomen.

För handeln är situationen kritisk, påpekar Mikkonnen. Många företag kämpar med svag försäljning, höga kostnader och osäker framtidstro, En fortsatt passiv penningpolitik riskerar att förvärra situationen, anser Svensk handel.

”Dags att vända nu”

”Det är dags att vända från torka till tillväxt. Riksbanken behöver under slutet av året agera offensivt med räntesänkningar för att åter sätta fart på konsumtionen, vilket stärker köpkraften och ger handeln, en av näringslivets största arbetsgivare, livsluft”, säger Maria Mikkonen som ändå hittar ett glädjande tecken i dagens besked.

”Det är positivt att Riksbanken flaggar för ytterligare sänkningar innan årets slut”, påpekar Mikkonen.

