Kritik mot Riksbanken: "Ekonomin står och stampar"

Kritik mot Riksbanken för utebliven räntesänkning
Rör sig bara i sidled. Ingen sänkning av styrräntan i dag och nu får Riksbanken och Erik Thedéen kritik för att skicka fel signaler till marknaden. (Foto: Henrik Montgomery/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 20 aug. 2025Publicerad: 20 aug. 2025

Svensk handel är kritisk mot Riksbankens beslut att inte sänka räntan. ”Den svenska ekonomin står och stampar”, menar organisationen.

Svensk handel är kritisk till Riksbankens beslut i dag att låta styrräntan förbli oföränrad på 2,0 procent.

Svensk handel delar inte Riksbankens bedömning, utan säger att det är fel väg att gå att stå still i ett läge av svag konjunktur.

Räntan oförändrad men storbanken tror på sänkning om 34 dagar. Dagens PS

”Det är oroande”

”Det är oroande att Riksbanken väljer att trycka på paus snarare än play. Ekonomin står och stampar. Efterfrågan är svag, handelsbranschen möter stora utmaningar på flera håll och framtidstron är fortfarande låg”, analyser Svensk handels chefsekonom Maria Mikkonen.

Maria Mikkonen och Svensk handel hade hoppats på ett annat besked från Riksbanken i dag, men ser nu fram emot en räntesänkning innan nyår. (Foto: Pressbild Svensk handel)
Hade hoppats på mer

”Det finns mycket som talar för att den något högre inflationen till stor del kan förklaras av säsongsvariabler, vilket även Riksbanken är inne på. Vi riskerar att tillskriva långsiktiga strukturella problem på kortsiktiga prismekanismer. Vi hade hoppats på att Riksbanken skulle dela den bedömningen”, fortsätter chefsekonomen.

För handeln är situationen kritisk, påpekar Mikkonnen. Många företag kämpar med svag försäljning, höga kostnader och osäker framtidstro, En fortsatt passiv penningpolitik riskerar att förvärra situationen, anser Svensk handel.

”Dags att vända nu”

”Det är dags att vända från torka till tillväxt. Riksbanken behöver under slutet av året agera offensivt med räntesänkningar för att åter sätta fart på konsumtionen, vilket stärker köpkraften och ger handeln, en av näringslivets största arbetsgivare, livsluft”, säger Maria Mikkonen som ändå hittar ett glädjande tecken i dagens besked.

”Det är positivt att Riksbanken flaggar för ytterligare sänkningar innan årets slut”, påpekar Mikkonen.

RäntebeskedRiksbankenSvensk handel
Torbjörn Karlgren
