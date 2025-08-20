Dagens PS
Räntan oförändrad men storbanken tror på sänkning om 34 dagar

Riksbankschefen Erik Thedéen rör inte räntan i augusti men redan om en månad kan det vara dags för en sänkning tror Handelsbanken.
Riksbankschefen Erik Thedéen rör inte räntan i augusti men redan om en månad kan det vara dags för en sänkning tror Handelsbanken. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 20 aug. 2025Publicerad: 20 aug. 2025

Alla experter var överens. Riksbanken sänker inte den svenska räntan i augusti. Och så blev också dagens besked från Riksbankschef Erik Thedéen.

Men Handelsbanken tror fortsatt att räntan kan sänkas igen vid nästa möte den 23 september även om de börjar bli allt mer ensamma om den vyn.

Bara tio procent trodde på sänkning

Med två dåliga inflationssiffror i ryggen från både juni och juli som överraskat negativt var det få experter som inför dagens svenska räntebesked vågade hoppas på en sänkning.

“När marknaderna prissätter en låg sannolikhet – i dagsläget mindre än 10 procent – för en räntesänkning i augusti, kan en sänkning gå på tvären med Riksbankens önskan att bidra till stabilitet i turbulenta tider”, skrev Handelsbankens makroekonom Magnus Lindskog tidigare i veckan.

Mindre inlindat uttryckte sig finansnestorn Sven Hagströmer i SVT:s Ekonomibyrån.

“Det är helt vrickat att ens ha en diskussion om det här”, sa han med hänvisning till att inflationen är på 3 procent och räntan på 2 procent när det vore rimligare med tvärtom.

Sura siffror i sommar

Om det fanns en öppning för en räntesänkning redan i augusti när Riksbanken gick på sommarliv i juni så har den dörren stängts i och med två inflationssiffror av det lite sämre slaget strax över tre procent som sagt.

Sommarens negativa data har även fått Handelsbanken att vackla i sin uppfattning framåt;

Högre inflation i juli: ”Svårare att sänka räntan”

Inflationen steg ännu mer i juli och ligger nu på 3,0 procent i årstakt, visar preliminära siffror från SCB. Det är den högsta siffran på 18 månader, och är klart över Riksbankens inflationsmål. ”Det gör det svårare för Riksbanken att sänka räntan”, säger Danske Banks Susanne Spector.

“Inför sommaren gjorde vi bedömningen att en räntesänkning var rätt medicin för den svenska ekonomin, men under sommaren har vår prognos utmanats av överraskande hög inflation”, skriver Magnus Lindskog och utvecklar;

“Vi tror därför att Riksbanken låter styrräntan vara oförändrad vid två procent i morgon och att en räntesänkning istället meddelas vid nästa tillfälle, den 23 september.”

Räntan kan sänkas i september

Nordea, SBAB och Danske Bank tror att räntesänkningen är klar för denna gång och stannar på 2,0 procent.

Nordea och Swedbank tror på en sänkning till men senare i höst. Handelsbanken är därmed ensamma om att tro på en sänkning redan i september.

Riksbanken stänger inte heller helt dörren för en fortsatt sänkning senare i höst.

“Även om utvecklingen har avvikit något från Riksbankens prognos i juni, bedömer direktionen att utsikterna står sig i stora drag. Direktionen har därför beslutat att lämna styrräntan oförändrad på 2 procent och ser alltjämt en viss sannolikhet för ytterligare en räntesänkning i år”, skriver Riksbanken om räntan i sitt pressmeddelande.

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

