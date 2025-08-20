Räntan oförändrad men storbanken tror på sänkning om 34 dagar

Men Handelsbanken tror fortsatt att räntan kan sänkas igen vid nästa möte den 23 september även om de börjar bli allt mer ensamma om den vyn.

Bara tio procent trodde på sänkning

Med två dåliga inflationssiffror i ryggen från både juni och juli som överraskat negativt var det få experter som inför dagens svenska räntebesked vågade hoppas på en sänkning.

“När marknaderna prissätter en låg sannolikhet – i dagsläget mindre än 10 procent – för en räntesänkning i augusti, kan en sänkning gå på tvären med Riksbankens önskan att bidra till stabilitet i turbulenta tider”, skrev Handelsbankens makroekonom Magnus Lindskog tidigare i veckan.

Mindre inlindat uttryckte sig finansnestorn Sven Hagströmer i SVT:s Ekonomibyrån.

“Det är helt vrickat att ens ha en diskussion om det här”, sa han med hänvisning till att inflationen är på 3 procent och räntan på 2 procent när det vore rimligare med tvärtom.