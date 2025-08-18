På onsdag redovisar Riksbankens sitt räntebeslut som direktionen med riksbankschefen Erik Thedéen beslutar om under tisdagen.
Analys: Därför petar inte Riksbanken på räntan
Under morgondagens möte, den 19 augusti, förväntar sig prognosmakarna att Riksbanken pausar den räntehöjning som tidigare förutspåddes.
Handelsbanken skriver i senaste makrobrevet, som gavs ut på måndagen, att bedömningen inför sommaren var att Erik Thedéens och hans kollegor skulle komma in med ytterligare en räntesänkning.
Men denna prognos har en hög inflation nu satt stopp för, enligt Handelsbankens makroekonom Magnus Lindskog som tror att Riksbanken låter bli att röra räntan nu för att sedan sänka den på mötet i september.
Få tror att Riksbanken sänker räntan nu
“Vid sitt möte i augusti saknar direktionen också uppdaterade prognoser och den djupare analys som Riksbankens experter serverar till direktionen vid vartannat möte. Det är normalt inte avgörande för direktionen men kan på marginalen påverka beslutet i riktningen mot att ta det säkra före det osäkra, vilket innebär att ta fasta på den höga inflationen. En fullständig rapport ger ytterligare utrymme för att förklara motivet för en räntesänkning i ett läge när inflationen fortfarande är hög. Slutligen, när marknaderna prissätter en låg sannolikhet – i dagsläget mindre än 10 procent – för en räntesänkning i augusti, kan en sänkning gå på tvären med Riksbankens önskan att bidra till stabilitet i turbulenta tider”, skriver Lindskog i makrobrevet.
I juli steg konsumentpriserna enligt huvudmåttet (KPIF) med 3,0 procent medan inflationen exklusive energi var 3,1 procent.
I höst tror Handelsbanken att inflationen sjunker tillbaka vilket öppnar för en räntesänkning i september i syfte att stimulera den ekonomiska aktiviteten i Sverige.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
