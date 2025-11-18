Både det breda OMXSPI-indexet och storbolagsindexet OMXS30 faller med 1,52 procent knappt en halvtimme in i handeln på Stockholmsbörsen.
Kraftiga ras i öppningen på Stockholmsbörsen
Bland förlorarna finns ABB (börskurs), som backar 3,63 procent i skrivande stund, Lundin Mining (börskurs), som står på minus med 3,13 procent, och Lundin Gold (börskurs) som tappar 2,93 procent.
Andra förlorare är Boliden (börskurs), Sinch (börskurs) och Skanska (börskurs).
Mot strömmen går Yubico (börskurs), som lyfter 1,05 procent på en köprekommendation från Pareto, dock med sänkt riktkurs.
Astra Zeneca (börskurs) är också upp (+ 0,88 procent) medan SKF:s A-aktie (börskurs) klättrar 0,42 procent.
Prylkedjan Clas Ohlson (börskurs) har haft en munter börserna under morgonen efter beskedet om att man köper 70 procent av aktierna i de båda bolagen Phonelife och Reservdelaronline.
Även Synsams aktie (börskurs) har stuckit i väg upp kraftigt på delårssiffrorna.
Den sura börsutvecklingen annars i Stockholm följer på nedgångarna i USA på måndagen och i Asien under tisdagen, där börsen i Japan rasade nära på 3 procent.
ABB och Skanska, som återfinns på förlorarlistan på Stockholmsbörsen, har kommit in med nya mål men det faller inte i god jord hos marknadsaktörerna.
Den förnyade marknadsoron som just nu präglar börsen kretsar kring AI-värderingarna.
Detta har bland annat fått det breda börsriktmärket i New York, S&P 500, att backa 3,2 procent sedan rekordnoteringen den 28 oktober.
Under tisdagsmorgonen har rörelserna på valutamarknaden varit små. Priset för en dollar är 9,48 kronor medan euron ligger på 11 kronor jämnt.
