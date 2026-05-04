Meta gör miljarddrag – köper AI-robotbolag för nästa tekniksprång

Affären markerar ett strategiskt skifte – från ren mjukvarudominans till fysisk AI. Enligt uppgifter är köpeskillingen inte offentlig, men betydelsen är desto tydligare.

Meta positionerar sig i ett nytt teknikskifte där artificiell intelligens inte bara lever i molnet, utan även i den fysiska världen.

Satsningen på robotik kommer inte i ett vakuum.

Parallellt uppges Meta planera omfattande nedskärningar – med upp till 15 000 anställda som kan få lämna bolaget, enligt uppgifter i media.

Från metaverse till maskiner

Meta har under flera år investerat tungt i virtuella miljöer och AI-modeller. Men köpet av ARI signalerar en breddning av strategin.

Bolaget kliver nu in på området humanoida robotar.Ett segment som allt fler teknikjättar ser som nästa stora marknad.

ARI utvecklar robotar som ska kunna ta sig an “kritiska utmaningar för en avancerad arbetsmarknad”, enligt uppgifter.

Det är första gången Meta gör en tydlig satsning på denna typ av teknik, vilket visar hur konkurrensen inom AI snabbt förändras.

ANNONS

Där mjukvara tidigare var kärnan, blir nu integrationen mellan AI och fysisk automation allt viktigare.